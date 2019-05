El más aclamado: Mino Raiola ya negocia un 'megacanje' por Moise Kean que retumba a Italia

En las últimas horas, un posible truque viene causando revuelo en el mercado de fichajes de Italia. Y el protagonista es nada menos que Moise Kean , la 'joya' de la Juventus que varios grandes de Europa quieren en sus filas. El delantero, sin embargo, se quedaría en la Serie A, pero no en Turín, sino se mandaría a mudar al Inter de Milán , en una megaoperación que alcanzaría a Mauro Icardi.

Según 'Corriere dello Sport', Mino Raiola, representante de Kean y el director deportivo del 'neroazurro' Giuseppe Marotta, ya se habrían reunido en Milán para tratar los detalles del traspaso.



Según el medio, el Inter intentaría ficharlo a un precio bastante bajo, pues Kean culmina contrato con la 'Juve' en 2020, o sea que en poco tiempo el jugador estará en condición de libre. Pero para no tener problemas con el cuadro de Turín, el equipo que dirige Spalletti seguirá con las negociaciones formales.



Y aquí es donde entra Mauro Icardi , pues de no llegar a un acuerdo, el Inter estaría dispuesto a incluir en la operación al delantero argentino, quien aún está en el aire tras no firmar su renovación con el club.

Habrá que esperar a la apertura del mercado de pases de Europa para conocer el desenlace de esta operación que ya se empieza a 'cocinar'. Aunque en la Juventus buscarán convencer al jugador de 19 años de quedarse con una mejora en su salario: pasaría de cobrar 550.000 euros por temporadas a dos millones de euros.

► Está en deuda: Klopp recibió durísima crítica previo al Barcelona vs. Liverpool por Champions



► Cuatro fuera por decisión técnica: la lista final de Valverde para el Barcelona vs Liverpool de Camp Nou



► Fantasmas del pasado: la hora de la verdad de Coutinho en la previa del Barza-Liverpool por Champions



► Horarios, guia TV y canales del Barcelona vs. Liverpool en Camp Nou por semis de la Champions League