Es todo un personaje en las redes sociales y esta vez su blanco fue Arturo Vidal. Patrice Evra no se guardó nada y por medio de su cuenta de Instagram, le jugó una broma al mediocampista chileno en el que le recordó su paso por la Juventus y le dejó un recado por fichar por el Inter de Milán.

A través de una fotografía que contiene un diálogo ‘picante’ con Andrea Pirlo y un emoticón que oculta el rostro del chileno, Evra le cuestiona al ‘Rey’ su presente en el cuadro lombardo después de haber sido tetracampeón con ‘La Vecchia Signora’.

En la imagen, el zurdo aparece con Pirlo saltando al campo en un partido de la supercopa de Italia (2014/15), con el que simula el siguiente diálogo.

“¿Pat, quién está detrás de ti?”, le ‘pregunta’ Pirlo. A lo que Evra responde: “No sé, si no he perdido la memoria, Maestro, este jugó con nosotros antes”.

Y para cerrar su broma con ‘recado’, el francés acompaña la imagen con el siguiente texto.

“¡Ganar no es importante, pero es lo único que importa! Pero ser jugador de la Juventus hasta el final es lo único que importa también (emoticón resoplando). Lo siento Arturo Vidal”, escribió.

La imagen, con seguridad, llegó a ojos de Arturo Vidal, quien viene preparando los duelos de la selección chilena ante Perú y Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

TE PUEDE INTERESAR