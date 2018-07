El miércoles 1 de agosto (7:30 pm ET) el Equipo de Estrellas de la Major League Soccer se enfrentará a Juventus FC en el MLS All-Star Game de 2018, en un encuentro que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.



A través de un sistema muy particular, el representativo de la primera división de Estados Unidos convocó a 24 futbolistas para el duelo ante ‘la Vecchia Signora’, el nuevo club de Cristiano Ronaldo.



La citación de los integrantes del combinado de la MLS se ha hecho en tres pasos: a través de la elección de los aficionados, mediante la decisión del entrenador (que este año será Gerardo ‘Tata’ Martino, de Atlanta United FC), y por la designación efectuada por Don Garber, Comisionado de la liga.



De esta lista, tenemos que sacar a David Villa (lesión) y Zlatan Ibrahimovic (descanso), quienes no podrá jugar ante los turineses.