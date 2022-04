Está claro que ‘Les Bleus’ no es solo Karim Benzema, sino Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, N’ Golo Kanté, entre otros cracks, que figuran en equipos ‘top’ de Europa, pero el nivel actual del ‘9′ del Real Madrid es tan superlativo, casi digno de una leyenda, que merece especial atención. Hoy, el ‘Gato’ es un ‘dolor de cabeza’ para cualquier entrenador y línea defensiva. Su estado de gracia cobra especial relevancia para la blanquirroja. Y es que si la selección peruana logra superar el repechaje, nos toca enfrentarlo, el próximo 22 de noviembre en el estadio Al Janoub de Al Wakrah, el equipo del ‘Tigre’ Gareca tiene que estar listo y dar el gran ‘golpe’ a un ‘gigante’, tal cual lo hizo Sampaoli en 2014.

Cuenta la prensa chilena que Jorge Sampaoli preparó durante seis meses el partido ante España, en ese entonces, vigente campeona mundial (en Sudáfrica 2010). Había motivo para estar alerta. La ‘Furia Roja’ de Vicente del Bosque llegaba como candidata al bicampeonato y repotenciada tras el título de la Eurocopa 2012 y segundo lugar de la Copa Confederaciones 2013.

Por ello, desde la inferioridad chilena, ‘Sampa’ prestó especial atención a los españoles, dedicándole tiempo a su estrategia, la cual consistía en cambiar su tradicional 4-4-2 por un inusual 3-5-2 o 5-3-2 (si se quiere poner a los laterales en línea defensiva). Lo probó en repetidas ocasiones en entrenamientos, bajo un continuo asesoramiento de su comando técnico y videos. Todos los días pensaba en la ‘Furia Roja’. ¿El resultado? Chile ganó 2-0, eliminó a España y aseguró su boleto a octavos de final.

¿Por qué recordar esto? Simple. Aunque aún a la selección peruana le toca jugar el repechaje de junio (ante Australia o Emiratos Árabes Unidos), Ricardo Gareca sabe que, de superar esta instancia el próximo 13 de junio, tendrá el gran reto de neutralizar al mejor ‘9′ del mundo por estos días: Karim Benzema, el ariete del Madrid. Francia, vigente campeona del mundo, junto a Dinamarca y Túnez, serían nuestros rivales en el grupo D.

Gareca sabe de retos importantes y este sería uno de ellos. “El partido más difícil fue contra Perú”, confesó Antoine Griezmann, luego de alzar la Copa del Mundo en Rusia 2018, y la bicolor se ganó ese mérito. Jugó de igual a igual contra ‘Les Bleus’, que encontró la ventaja de 1-0 gracias a Kylian Mbapé, y pudimos empatarlo con un remate al palo de Pedro Aquino. Eso sí, aquella vez no estuvo Benzema.

Benzema, junto a Mbappé, será la estrella de Francia en Qatar 2022. (Foto: Difusión)





En el mejor momento de su carrera

Desde que volvió a Francia en 2020, Karim suma nueve goles en 13 partidos, siendo el jugador más influyente del equipo. Ya conquistó la Liga de Naciones y su hambre no tiene límites en el ‘once’ de Didier Deschamps. “Solucioné todo con Deschamps en menos de tres minutos”, dijo Benzema sobre su retorno a la selección, pues fue el mismo técnico el que lo apartó en 2016 por un supuesto chantaje a su excompañero Mathieu Valbuena por un escándalo sexual.

En su ‘sele’ viene formando una sociedad de infarto junto a Kylian Mbappé. Entre ambos llevaron a ‘Les Bleus’ a Qatar 2022, anotando ocho tantos y siendo máximos goleadores franceses de las Eliminatorias. “Me gusta mucho jugar con Kylian en Francia y quisiera hacerlo también en el Madrid. Marcaríamos el doble de goles o hasta el triple”, aseguró hace unos días el ‘Gato’, uno de los principales mediadores para que el actual crack del PSG llegue a España.

Benzema y Mbappé fueron los grandes artífices de la clasificación francesa a Qatar 2022. (Foto: AP)

Precisamente, en la ‘Casa Blanca’, Benzema viene confirmando su etapa galáctica, algo que en los últimos años solo lo lograron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi a un ritmo sostenido. Con su reciente triplete ante Chelsea, en octavos de Champions, alcanzó la cifra de 42 goles en 43 partidos (37 con Real Madrid y 5 con Francia). Es la primera vez que supera la barrera de los 40 tantos en una temporada, lo que ratifica que está en su mejor momento a sus 34 años. “Él es como el vino, se pone mejor con el tiempo, y cada vez es más líder”, aseguró Carlo Ancelotti, su técnico en el Madrid.

El Madrid no camina sin él. Desde la salida de ‘CR7′ (2020), goleador histórico del club, al francés no le quedó grande asumir el difícil reto. Lleva 124 tantos en la era ‘post Cristiano’, y en España aseguran que la era ‘post Benzema’ será más complicada de suplir por su grandeza. No es de extrañar que cada caída importante del Real Madrid en esta campaña: la eliminación por parte del Athletic en la Copa del Rey, la derrota ante PSG en la ida de octavos en Champions o la última goleada 4-0 a manos del Barcelona en La Liga coincidieron con la ausencia del ‘9′, ya sea por un problema físico o suspensión.

Con ustedes, el mejor del mundo

“El mejor delantero del mundo es Benzema”, expresó Florentino Pérez, presidente del Madrid, al término del duelo en Stamford Bridge. Considerado casi su padre, pues aposto por él en 2009 y lo llevó al Madrid desde Lyon, el ‘presi’, según los especialistas, no estaría erróneo en su afirmación.

Karim acumula un total de 316 goles en 594 partidos y tiene muy de cerca a Raúl para ser el nuevo segundo máximo goleador de la historia del Madrid. Esta temporada son 37 tantos en 36 duelos entre todos los torneos y, más allá de la cinta de capitán, es líder indiscutible del equipo de Carlo Ancelotti.

Benzema es máximo goleador francés de la historia con 423 tantos. (Foto: EFE)

Actualmente, ningún delantero ‘top’ es tan importante y decisivo como él lo es para el Madrid. Las estadísticas así lo confirman. Por ejemplo, teniendo en cuenta la actual campaña liguera, el francés es el que tiene más influencia en su plantel (en goles y asistencias), por encima de Robert Lewandowski (Bayern Munich), Kylian Mbappé (PSG), Mohamed Salah (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Manchester United), por mencionar a algunos de los denominados delanteros ‘top’ del momento.

Jugador Goles Asistencias Total Karim Benzema - Real Madrid 24 11 35 Robert Lewandowski - Bayern Munich 31 1 32 Kylian Mbappé - PSG 17 13 30 Mohamed Salah - Liverpool 20 10 30 Cristiano Ronaldo - Manchester United 12 3 15

“Es el mejor nueve del mundo. Ha metido a su equipo en el liderato de La Liga. Están volando y él es el talismán. Cuando Cristiano estaba en el Madrid, Benzema tuvo la humildad para ocupar un puesto secundario porque sabía que era lo mejor para el equipo. Ahora salió de las sombras”, dijo Rio Ferdinand, exjugador del United y mundialista inglés.

Pero su influencia va más allá del equipo, al que dota de orden, asociación, desequilibrio y gol, mucho gol. Es tan decisivo que hasta la zaga del Chelsea, inquebrantable desde que el alemán Thomas Tuchel aterrizó en Londres, se diluyó con su sola presencia. Prueba de ello fue que provocó el blooper del arquero Edouard Mendy en Stamford Bridge, y unas semanas atrás el de Gianluigi Donnarumma con PSG, al que le hizo un ‘hat-trick’ en 20 minutos.

Benzema figura entre los máximos goledores históricos de la Champions League

Jugador Goles Cristiano Ronaldo 140 Lionel Messi 125 Robert Lewandowski 85 Karim Benzema 82 Raúl 71

Candidato al Balón de Oro 2022

Las exhibiciones de Karim Benzema en la Champions y el cambio en la normativa del Balón de Oro podrían acercar al delantero del Madrid a llevarse el galardón por fin este año. Para muchos, de hecho, ya mereció la distinción en el pasado curso, pero finalmente fue cuarto por detrás de Jorginho, Robert Lewandowski y Lionel Messi, quien lo acabó conquistando.

France Football, organizadora del certamen, decidió modificar las reglas de su premio en cuatro puntos: a partir de ahora solo se evalúa la temporada (de agosto a julio), algo que deja de lado automáticamente a Qatar 2022, votan únicamente los corresponsales de los 100 primeros del ranking FIFA, se ponderan las actuaciones individuales y no de equipo y las listas previas cuentan con la opinión de exjugadores de relevancia mundial.

En los últimos tiempos hay muchos elogios hacia Benzema. Desde leyendas como Samuel Eto’o o entrenadores rivales como el mismo Tuchel no se han cansado en ensalzar su trayectoria. Justo en el momento en el que Cristiano y Messi se van apagando en los premios individuales, y a la espera del zarpazo definitivo de Mbappé y Haaland, Karim sobresale como nunca antes.

Benzema es el jugador francés con más tantos en una misma temporada de Champions

Jugador Edición Goles Karim Benzema 2021/22 11 David Trezeguet 2001/2022 8 Wissam Ben Yedder 2017/18 8 Kylian Mbappé 2020/21 8





