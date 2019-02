Kepa y Sarri, al club de la pelea: los encontronazos más sonados entre jugadores y técnicos [FOTOS] 

Una situación esperpéntica y extraña se vivió en el estadio de Wembley cuando Maurizio Sarri intentó cambiar a Kepa Arrizabalaga para meter a Willy Caballero con la vista puesta en la tanda de penales contra el Manchester City.



El meta español se estiró a sacar un remate de Sergio Agüero desde la frontal, se resintió de un problema físico y Sarri llamó a Caballero para que entrara al campo. El argentino se despojó del chándal y se fue al área técnica, preparado para entrar.



El cuarto árbitro incluso levantó la tablilla con los cambios. El 1 se marchaba por el 13 de Caballero.



Kepa, ya en pie, alzó la mirada y lo divisó. Rápidamente le dijo a Sarri que no, que lo parara, que estaba bien. Pero Sarri no quería dar marcha atrás. Quería que el cambio se produjera.



Kepa, inamovible, dijo que no y siguió en el campo, ante un técnico italiano que se desesperaba, pidiendo el cambio, con un Caballero incrédulo, que no entendía nada.



Tras el duelo, que ganó el Manchester City, tanto el guardameta como el entrenador salieron a explicar lo sucedido. Ninguno metió más 'leña al fuego', y ambos coincidieron en señalar que se trató de un mal entendido.



A propósito de este cruce, repasa otros enfrentamientos o desacuerdos entre futbolistas y técnicos.

Con el pretexto del Oscar: Atlético y Carvajal tuvieron cruce en Twitter por penales a favor del Madrid



Real Madrid vs. Barcelona: fecha, hora y canal del superclásico por la Copa del Rey



¡Y 'boooom'! "Messi no asusta a nadie": Vinicius, claro, directo y sin pelos en la lengua



¿'Kepasó'? Así explicó el portero español el incidente con Sarri en final de Carabao Cup