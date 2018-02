El Estadio Municipal de Pérez Zeledón está ubicado en San Isidro de El General, en San José, capital de Costa Rica. Dicho recinto es el comienzo de los sueños de muchos niños 'ticos' que aspiran a convertirse -tarde o temprano- en futbolistas profesionales. Debido a que el estadio se encuentra en una zona muy turística, hasta ahí llegan pequeños de todas partes del país a pasar pruebas y, claro, la competencia es muy dura. Basta algún mínimo detalle que no convenza a los 'ojeadores' para ser rechazado. Y esto último pasó con un niño que tuvo claro desde los cinco años que lo suyo era ser portero, pero que con los amigos se divertía jugando como delantero: Keylor Navas.

Todo comenzó cuando su padre, el exfutbolista Freddy Navas, lo llevó a ver un partido de fútbol, precisamente, al Pérez Zeledón. Fue entonces cuando una gran estirada de un niño mayor que él lo marcó.



"Observé a un portero hacer una gran parada. Esa imagen me marcó de por vida porque yo apenas tenía cinco años y el portero 12, y me propuse ser como él. Es una imagen que nunca olvidaré", contó Navas, poco tiempo después del Mundial Brasil 2014.

Navas, a los cinco años, la edad cuando decidió que quería ser portero. (Foto: Marca) Navas, a los cinco años, la edad cuando decidió que quería ser portero. (Foto: Marca)

¿Por qué portero?

Bien dicen que el puesto de guardameta es muy especial. Mientras la mayoría se preocupa por anotar, al portero solo le interesa evitar eso que otros aspiran: el gol. Y Keylor era doblemente especial desde niño, pues se divertía tanto haciendo goles como evitándolos.



"Cuando entré a la escuela de fútbol era portero, pero durante la semana, en la cancha de mi barrio, nunca quería ponerme (al arco), no me gustaba. Para lo serio, portero; para disfrutar, delantero", recordó Navas tiempo atrás en una entrevista en España, cuando aún no era portero del Real Madrid.



Y fue esa dualidad la que le ha permitido, hasta hoy, sobresalir entre los demás, pese a que con 1.85 metros de estatura no es de los porteros más altos de las grandes ligas del fútbol mundial.



Hombre de fe

Hoy, es requisito que un arquero o un aspirante a arquero, sepa jugar con los pies. Se acabaron desde hace algún tiempo los guardametas solo de las grandes atajadas. Pero hace años no ocurría lo mismo. Cada vez que el balón llegaba al portero, solo se esperaba que envíe el esférico tan lejos de su arco fuese posible. Pero Keylor Navas siempre fue un adelantado a su época.



El día que llegó a firmar su primer contrato como profesional, el directivo del Saprissa de Costa Rica, Jeaustin Campos, le advirtió: "Si lo estamos fichando es porque le tenemos fe. Pero no queremos que se arrugue por falta de paciencia, usted viene de cuarto portero, adelante están Porritas, Fausto y Cambronero".



"No se preocupe. En un año voy a estar metido ahí", le respondió Navas, que entonces tenía 18 años. Dicho y hecho, así ocurrió.



A partir de entonces, la carrera de Keylor fue en línea ascendente. Claro, no le resultó nada sencillo. De hecho, hasta hoy, que es el portero titular del Real Madrid, le sigue costando día a día.



La ficha de Navas a los 16 años en el primer que defendió, el Adefip Pedregoso. (Foto: El País) La ficha de Navas a los 16 años en el primer que defendió, el Adefip Pedregoso. (Foto: El País)

Espíritu

Navas es considerado el futbolista más exitoso de la historia de Costa de Rica. Y cómo no: suma 10 títulos en cuatro temporadas con los blancos, incluidos dos de Liga de Campeones, tres de Mundiales de Clubes y una Liga Española.



Pero todos esos títulos se los ha ganado a pulso. No solo peleando dentro del campo, sino haciendo frente a todas las veces que han intentado traspasarlo a otro club.



Cada inicio de temporada, cada inicio de un nuevo mercado de fichajes es un calvario para Keylor. Los medios de prensa en España le encuentran un reemplazo todos los días: De Gea, Kepa, Courtois, etc.



"Todos somos seres humanos y tenemos sentimientos pero, al final, siempre trato de que mi felicidad no dependa de lo que dice la gente y sí de lo que siento en mi corazón", afirmó el costarrincense en una entrevista que brindó para FIFA.com hace algún tiempo atrás.



Pura vida

Navas ha sido el encargado de que en el mundo se conozca esa frase tan típica de Costa Rica: "Pura vida". Es una suerte de saludo y despedida, un deseo sincero de quien lo dice, de que todo sea prosperidad y bienestar. En resumen, un "no te mueres nunca".



Y en el Real Madrid, ya no resulta extraño escucharla entre los jugadores. Cristiano Ronaldo y compañía han entendido a la perfección el significado de dicha expresión, pero sobre todo el deseo honesto de quien la llevó al vestuario, Navas, porque así es él.



La transparencia con la que se desenvuelve en su vida en general, incluyendo el fútbol, es la de un tipo sencillo, natural y con un gran sentido de la ubicación que le han valido para ganarse la admiración de los aficionados y el respeto de sus compañeros.



Keylor Navas seguirá ganando títulos, seguro; seguirá peleando dentro y fuera de los campos con el Real Madrid o en otro equipo; pero sobre todo, buscará ser como aquel portero de 12 años del Estadio Municipal de Pérez Zeledón, donde lo rechazaron cuando era niño y que hoy lleva otro nombre: Estadio Municipal Keylor Navas Gamboa.