¿Keylor se mete por los palos? Porto se refiere al futuro inmediato de Casillas

¿Puede llegar Keylor Navas a Portugal? ¿Puede ser de nuevo el portero que haga que Iker cambie de club? Mientras Iker Casillas estaba internado en un hospital portugués, diversos reportes indicaban que el arquero adelantaría el retiro profesional después de sufrir un infarto durante los primeros días de mayo.

De momento, ni el Porto ni el campeón del mundo se han referido de manera oficial sobre el delicado tema que ha sufrido el ex golero madridista. No obstante, Pinto da Costa, presidente del club portugués, habló sobre el futuro del ex Real Madrid.

El alto directivo de los ‘Dragones’ dejó entrever que la institución podría salir al próximo mercado de fichajes para sumar a un portero, a pesar del vínculo existente entre Casillas y la entidad lusa.

“Tenemos un problema con Casillas, al que teníamos renovado y no necesitábamos fichar a ningún portero. Ahora pensamos que vamos a necesitar alguno, pero también ese caso está siendo tratado”, aseguró a O Jogo.

Iker Casillas fue descartado para terminar la temporada con el Porto, club al que llegó en 2015. Desde entonces, el ‘1’ ha sumado un total de 156 encuentros oficiales en todos los torneos. En estas presentaciones dejó 74 veces la portería invicta.

► 'El Club de los 100': Hazard, Pogba, Griezmann y los traspasos que pueden superar el centenar de millones [FOTOS]



► ¡Qué no se te escape, Barcelona! Griezmann se reunió con potencia de Europa antes de despedirse del Atlético



► ¿Keylor Navas ya tiene nuevo equipo? Su esposa reveló pistas tras su salida del Real Madrid



► Barcelona 'anuncia' a Lacazette en su web oficial y la explicación sorprende a todos