Keylor Navas, el portero que llenó de 'Pura Vida' al Real Madrid [PERFIL]

"No tenemos palabras… estamos aquí para vivir esto, y esto es pura vida, pura vida, y hay que aprovechar el momento" , fueron algunas de las palabras de Zinedine Zidane en conferencia de prensa tras ganar la tercera Champions League consecutiva para el Real Madrid. Una frase que llevaba todo el sello de Keylor Navas , el portero 'Tico' que llegó al Bernabéu a la sombra de Iker Casillas, y que se marcha bajo la sombra de Thibaut Courtois. "Hay que aprovechar el momento", dijo el técnico francés, y eso fue exactamente lo que hizo Navas desde el 2014 hasta la fecha, aunque el futuro no sea más para él.



Pura Vida al Bernabéu

La expresión se encuentra tan intrínsecamente ligada a la cultura costarricense que trasciende fronteras. Y no es más que la forma particular de los costarricenses de ver el mundo: la simplicidad del buen vivir.



Y en la interna del Madrid los jugadores adoptaron esa frase y entendieron su significado a la perfección gracias al deseo honesto de quien la llevó al vestuario, Navas.



En Milán, en Cardiff o en Kiev, si algo jamás faltó en el equipo 'blanco' fue, precisamente, ' Pura Vida'. Ya sea para creer en una definición por penales, o para sobreponerse a dos duros e igualados encuentros. En cualquiera de esos escenarios el Bernabéu siempre creyó; o mejor dicho, aprendió a creer gracias a un portero que desde sus inicios le tocó estar bajo la sombra.

Hombre de fe

Hoy, es requisito que un arquero o un aspirante a arquero, sepa jugar con los pies. Se acabaron desde hace algún tiempo los guardametas solo de las grandes atajadas. Pero hace años no ocurría lo mismo. Cada vez que el balón llegaba al portero, solo se esperaba que envíe el esférico tan lejos de su arco fuese posible. Pero Keylor Navas siempre fue un adelantado a su época.



El día que llegó a firmar su primer contrato como profesional, el directivo del Saprissa de Costa Rica, Jeaustin Campos, le advirtió: "Si lo estamos fichando es porque le tenemos fe. Pero no queremos que se arrugue por falta de paciencia, usted viene de cuarto portero, adelante están Porritas, Fausto y Cambronero".



" No se preocupe. En un año voy a estar metido ahí", le respondió Navas, que entonces tenía 18 años. Dicho y hecho, así ocurrió.

La ficha de Navas a los 16 años en el primer que defendió, el Adefip Pedregoso. (Foto: El País) La ficha de Navas a los 16 años en el primer que defendió, el Adefip Pedregoso. (Foto: El País)

Del rechazo a la idolatría

Hoy es el futbolista más exitoso de su país, pero pocos conocen que empezó con el 'pie izquierdo'. El Estadio Municipal de Pérez Zeledón está ubicado en San Isidro de El General, en San José, capital de Costa Rica. Dicho recinto es el comienzo de los sueños de muchos niños 'ticos' que aspiran a convertirse -tarde o temprano- en futbolistas profesionales. Debido a que el estadio se encuentra en una zona muy turística, hasta ahí llegan pequeños de todas partes del país a pasar pruebas y, claro, la competencia es muy dura. Basta algún mínimo detalle que no convenza a los 'ojeadores' para ser rechazado. Y esto último pasó con Keylor Navas.



Todo comenzó cuando su padre, el exfutbolista Freddy Navas, lo llevó a ver un partido de fútbol, precisamente, al Pérez Zeledón. Fue entonces cuando una gran estirada de un niño mayor que él lo marcó.



"Observé a un portero hacer una gran parada. Esa imagen me marcó de por vida porque yo apenas tenía cinco años y el portero 12, y me propuse ser como él. Es una imagen que nunca olvidaré", contó Navas, poco tiempo después del Mundial Brasil 2014,



Navas, a los cinco años, la edad cuando decidió que quería ser portero. (Foto: Marca) Navas, a los cinco años, la edad cuando decidió que quería ser portero. (Foto: Marca)

¿Por qué portero?

Bien dicen que el puesto de guardameta es muy especial. Mientras la mayoría se preocupa por anotar, al portero solo le interesa evitar eso que otros sueñan con gritar: el gol. Y Keylor era doblemente especial desde niño, pues se divertía tanto haciendo goles como evitándolos.



"Cuando entré a la escuela de fútbol era portero, pero durante la semana, en la cancha de mi barrio, nunca quería ponerme (al arco), no me gustaba. Para lo serio, portero; para disfrutar, delantero", recordó Navas tiempo atrás en una entrevista en España, cuando aún no era portero del Real Madrid.



Y fue esa dualidad la que le ha permitido, hasta hoy, sobresalir entre los demás, pese a que con 1.85 metros de estatura no es de los porteros más altos de las grandes ligas del fútbol mundial.

En la montaña rusa

El 'Tico', elegido el mejor portero de la temporada 2017/2018 por la UEFA, dejará el club merengue cinco temporadas después. Y su último curso fue una montaña rusa que cada entrenador que tuvo el Madrid resolvió de manera distinta.



Julen Lopetegui puso a jugar a Keylor la Champions, mientras Courtois jugaba en Liga y Copa.



Tras la destitución de Lopetegui, Santiago Solari optó por poner al costarricense solo en los partidos de Copa del Rey, y, por último, Zinedine Zidane lo recuperó, coincidiendo con una lesión de Courtois, y parecía dar a entender que sería su guardameta.



Pero como dijo el propio técnico galo tras ganar la final del año pasado al Liverpool: "No tenemos palabras…". Para los hinchas del Real Madrid, probablemente, tampoco. Pero para Keylor Navas siempre habrá un 'Pura Vida', aunque lejos del Bernabéu.

Navas junto a su familia, en Cardiff, celebrando la Champions League 2016/17, tras triunfo ante la Juventus. (Getty) Navas junto a su familia, en Cardiff, celebrando la Champions League 2016/17, tras triunfo ante la Juventus. (Getty)

KEYLOR NAVAS EN EL REAL MADRID TEMPORADA PARTIDOS GOLES ENCAJADOS 2014-15 11 8 2015-16 45 31 2016-17 41 50 2017-18 44 49

