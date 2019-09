Tú vienes y yo me voy: la renuncia que cayó como un mazazo para Keylor Navas

Las sorpresas no tienen cuando acabar para Keylor Navas , quien ha tenido una semana cargada de emociones tras su salida del Real Madrid rumbo al PSG. El portero ha recibido una nueva inesperada noticia, esta vez de parte de su selección: el técnico Gustavo Matosas, anunció este miércoles su salida del combinado tico , al que llegó en octubre pasado, tras alegar que se siente improductivo por el poco tiempo que tiene con los jugadores.

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol), Rodolfo Villalobos, en conferencia de prensa junto a Matosas, confirmó la salida del entrenador, quien permanecerá en el cargo hasta el 10 de septiembre.



" No me siento productivo, a veces parece que estoy de vacaciones, recibo los jugadores cada dos meses", se quejó el técnico, cuyo último partido al frente de "la sele" será este viernes contra Uruguay.



Pese a su salida, el técnico aseguró que "vamos a enfrentar con jerarquía el partido, con la calidad que tiene el jugador costarricense".



Su anuncio se produjo después de que el diario deportivo mexicano Récord publicara en sus redes sociales que Matosas habría aceptado asumir como entrenador del San Luis de ese país.



Al respecto, el entrenador dijo: "Necesito el día a día con los jugadores, eso es lo que más pesó. No es un tema de dónde voy a ir ni dónde no voy a ir, ni un tema económico".



" No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido, porque no tenés a los jugadores", expresó.



Villalobos dijo que el Comité Ejecutivo de la Fedefutbol se enteró de las versiones sobre la posible salida del entrenador, por lo que se trasladaron al Estadio Nacional para conversar con él.



"Nos comentó que hará efectiva la cláusula de rescisión entre ambas partes", indicó el presidente de la Fedefutbol. AFP

► No solo fue Neymar: el brasileño que fue rechazado por Barcelona en este mercado de fichajes



► "Una mezcla de frustración y rabia": la reacción de Neymar tras enterarse que no jugará en Barcelona



► ¡Florentino explota contra Zidane! La molestia por no considerar a la 'próxima estrella' del Real Madrid



► No fue inscrito en Champions y explota: "Si lo hubiese sabido antes, no jugaría más en la Juventus"