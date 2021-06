Una estrella que se suma a la lista de cracks mundiales que fallaron en una definición en la tanda de penales. Kylian Mbappé no pudo concretar su disparo en el duelo entre la Selección de Francia y Suiza por los octavos de final de la Eurocopa y fue el ‘villano’ de la jornada, al ocasionar la eliminación de su elenco.

El atacante de PSG no tuvo una buena jornada, lo que se vio ensombrecido aún más por el penal atajado por Sommer que le dio el acceso a la siguiente ronda a los suizos, quienes lograron dar el primer gran golpe del certamen, luego de dejar en el camino al vigente campeón mundial.

El partido quedó empatado 3-3 durante los 120 minutos, por lo que el Francia vs. Suiza tuvo que irse hasta la definición desde los doce pasos. Sin embargo, Kylian Mbappé no pudo darle una alegría a los hinchas de ‘Les Bleus’, quienes tendrán que ver el resto del certamen desde casa.

El plan de PSG para retener a Mbappé

En el Parque de los Príncipes no tienen contemplado una temporada sin su máxima figura y tienen claro que no solo no lo dejarán salir, sino que además buscarán convencerlo de renovar, pese que hasta el momento ya les ha rechazado algunas ofertas. La nueva estrategia del PSG para retener a Kylian Mbappé, apunta a la familia del delantero francés.

De acuerdo a información que reveló Jesús Gallego en ‘Cadena Ser’, Nasser Al-Khelaïfi viene preparando una gran oferta que no apunta directamente a Mbappé, sino a su familia, algo que en el Real Madrid ya saben e inquieta.

“El Real Madrid no va a fichar a nadie este verano, solo tenía la esperanza de fichar a Mbappé y ya han visto que es imposible. Lo que más preocupa al Madrid es que la oferta que le van a poner a la familia Mbappé en este tiempo para renovar va a ser irrechazable e inigualable por los demás. Nadie va a ser capaz de decirle ‘no’ a esa oferta. La familia más rica del mundo va a hacer todo lo posible por que se quede allí”, señaló el periodista.

