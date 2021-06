Nicaragua no se caracteriza por su nivel de fútbol, pero eso no evita que se produzcan delitos, según las normas de la FIFA. Luego de meses de investigación de la Federación Nicaraguense de Fútbol (Fenifut), se encontraron pruebas de arreglo de partidos y en total son 27 personas castigadas, algunas de ellas no podrán dedicarse nunca más al fútbol profesional.

La Fenifut dio a conocer la lista de los suspendidos en sus redes sociales con un comunicado: “Tras varios meses de investigaciones se han detectado distintos casos de manipulación y amaños de partidos de fútbol a nivel nacional. Los hechos fueron comprobados por medio de pruebas testifical, documental y de vídeos, en la cual se confirma la participación de varios atletas”.

“Se les ha impuesto la sanción de acuerdo al grado de participación y en base a lo estipulado en el Código Disciplinario y Código de Ética de la FIFA”, agregan en el comunicado.

De la lista de 27 personas, 19 son futbolistas y 4 fueron castigados de por vida, 3 de ellos de Primera División y uno de Segunda División. Uno de los involucrados es Jason Casco, de la Juventus FC de la máxima categoría del fútbol de Nicaragua e importante en su selección hace algunas temporadas.

No solo fueron deportistas los involucrados, en la lista también están utileros y personas externas a los partidos de fútbol de la liga de Nicaragua, una de las más discretas de Centroamérica. La selección nicaragüense ocupa el puesto 147 de las 210 selecciones que están afiliadas a la FIFA.

Aunque se han probado los hechos, según la Fenifut, no se ha informado si el arreglo de partido tuvo influencia en la conquista de campeonato, descensos, clasificación a torneos internacionales, ni tampoco a qué año corresponden las pruebas que lograron encontrar con sus investigaciones. En la actualidad, los equipos de los jugadores de la Primera División no ocupan los primeros lugares.

