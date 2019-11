Imágenes pueden herir susceptibilidades: las lesiones más desgarradoras nunca antes vistas en el fútbol [FOTOS]

El internacional portugués del Everton , André Gomes , sufrió una grave lesión en un tobillo tras una dura entrada del surcoreano del Tottenham Son Heung-min, este domingo a diez minutos del final del empate 1-1 entre ambos equipos. La gravedad de la lesión del exjugador del Barcelona fue tal que el realizador de la televisión inglesa no ofreció la repetición.



Pero las reacciones de Son, que fue expulsado y que desde que vio el tobillo del internacional portugués rompió a llorar y no se quitó las manos de la cabeza, así como las lágrimas del técnico del Everton Marco Silva, o del marfileño del Tottenham Serge Aurier, que se puso a rezar, hablan por si solas.



Jugadores del Everton abrazaron a Gomes hasta que una camilla se lo llevó del campo. "Lo sentimos mucho, ha sido realmente una situación dura. Lo único, enviarle nuestros mejores deseos, estamos devastados por esta situación", señaló el técnico argentino del Tottenham, Mauricio Pochettino. Por su parte, el DT del Everton, el portugués Marco Silva, no deseó dar precisiones sobre la lesión de su compatriota.



► José Mourinho se reunió con director deportivo del Arsenal



► Valverde tiembla: Ronald Koeman revela que tiene una cláusula para llegar al Barcelona en el 2020



► N'Golo Kanté genera 'guerra' entre Real Madrid y Liverpool



► Revelan la razón por la que Mbappé rechazó al Real Madrid y firmó por el PSG