El fútbol tiene historias que parecen sacadas de un guion imposible, de esos que solo salen de la cabeza de los genios cinematográficos, y lo ocurrido en San Marino es prueba de ello. El 5 de septiembre de 2024 quedará grabado en la memoria de los 33.000 habitantes de la pequeña república enclavada en la península itálica. Y es que, contra todo pronóstico, la selección de este país ha conseguido una victoria histórica, superando a Liechtenstein 1-0 en un partido oficial. El equipo nacional, considerado el peor del mundo, número 210 en el ranking FIFA, rompió una racha de encuentros consecutivos sin ganar.

San Marino no es una selección que se caracterice por sus victorias, pero eso no significa que sus aficionados carezcan de pasión. Han tenido que esperar 20 años para volver a saborear el dulce gusto de un triunfo, y lo han hecho en el escenario más significativo: un partido oficial. No es solo una victoria cualquiera, es la primera en competiciones UEFA y FIFA en 34 años de participación.

El rival, como no podía ser de otra manera, fue Liechtenstein, el mismo equipo que protagonizó la única victoria anterior de San Marino, en 2004. En aquel entonces, Andy Selva, máximo goleador histórico de San Marino, con ocho tantos, fue el héroe al marcar de tiro libre para sellar un triunfo por 1-0. Ahora, dos décadas después, Alessandro Sensoli tomó el relevo e inscribió su nombre junto al de Selva en la historia del fútbol sanmarinense.

140 partidos. Es difícil imaginar la frustración de una selección que ha jugado tantos encuentros sin conocer la victoria. San Marino ha perdido en todos los escenarios posibles: clasificatorios para el Mundial, la Eurocopa, la Nations League y amistosos contra equipos de similar nivel o incluso selecciones fuera del continente europeo. Sin embargo, esa pesada mochila se ha levantado finalmente gracias a Sensoli y un gol que cambió el curso de la historia.

Curiosamente, con esta victoria, San Marino deja atrás el vergonzoso título de la selección con más partidos consecutivos sin ganar. Ese oscuro récord ahora pertenece a Liechtenstein, que lleva cuatro años y 40 encuentros sin conocer la victoria, tanto en partidos oficiales como amistosos. La última vez que Liechtenstein ganó un partido fue el 7 de octubre de 2020, cuando venció 2-1 a Luxemburgo en un amistoso a puerta cerrada debido a la pandemia.

Si hablamos solo de partidos oficiales, la sequía de Liechtenstein se remonta al 8 de septiembre de 2020, cuando derrotaron 2-0, precisamente, a San Marino en la UEFA Nations League. Desde entonces, han acumulado 30 partidos oficiales sin victorias, lo que les coloca en el lugar que San Marino dejó vacante.

Así, Liechtenstein enfrenta una crisis más profunda. No solo ha heredado el maleficio de las derrotas continuas, sino que también parecen haber perdido el rumbo en su desarrollo futbolístico. Con cada partido, la presión aumenta, y el futuro no parece prometer mejoras a corto plazo. El ciclo de derrotas, que empezó en 2020, sigue sin dar señales de un final cercano.

