Todo listo para una nueva edición del juego de las estrellas que enfrenta a la Liga MX vs. MLS EN VIVO y EN DIRECTO. La transmisión será este miércoles 24 de julio desde las 8:00 p.m. (ET) / 7:00 p.m. (CT) / 6:00 p.m. (MT) / 5:00 p.m. (PT) a través de la señal de Apple TV o MLS Season Pass. Cabe destacar que hay dos figuras que no estarán presentes en este duelo, que cuenta con 30 jugadores por cada liga, y se trata de Lionel Messi y Luis Suárez, las máximas estrellas de la MLS que no estarán presente en el All Stars Game 2024. Sigue aquí todas las incidencias y mira el partido minuto a minuto.

Liga MX vs. MLS EN VIVO por el All Stars Game vía Apple TV: mira aquí la transmisión. (Video: @LigaMX)