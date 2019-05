Liga de Quito vs. Independiente del Valle: se miden en Casa Blanca por la jornada 12 de la Liga Pro 2019

Liga de Quito e Independiente del Valle se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía GolTV ONLINE TV por la duodécima jornada de la Liga Pro de Ecuador 2019 desde el mítico Casa Blanca. Sigue el minuto a minuto por Depor.com. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 17:15 horas en Perú y en México.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Liga de Quito e Independiente del Valle.



Liga de Quito vs. Independiente del Valle: horarios en el mundo

17:15 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:15 horas en Venezuela, Bolivia

19:15 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

00:15 horas del domingo en España, Italia, Francia, Alemania

El Independiente del Valle visitará a la Liga de Quito en uno de los encuentros más atractivos de la duodécima fecha del fútbol ecuatoriano. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

GolTV transmite este partido para Sudamérica, México y Estados Unidos. Streaming internacional HD vía Bet365, GolTV Play y Fanatiz USA.

Una partido clave afronta el Independiente del Valle, líder de la Liga Pro con 26 puntos, 4 más que su escolta, la Universidad Católica de Quito, en la capital del país norteño, frente a un LDU que busca acercarse a la parte alta.

'Los Rayados del Valle' , ahora con Yori Solano como entrenador, tras la polémica marcha del DT español Ismael Rescalvo al Emelec, esperan mantener el ritmo y continuar con su seguidilla de buenos resultados.

Independiente arrastra una racha de 10 partidos sin perder, de los cuales 8 fueron victorias, la última frente al Olmedo por 2-1.

En tanto, LDU de Quito se ubica en la sexta casilla con 19 puntos y lleva 5 encuentros sin conocer de derrotas, aunque solo las dos últimas fueron victorias, frente a Mushuc Runa y Emelec.

LDU Quito vs. Independiente del Valle - alineaciones probables

LDU Quito : A. Gabbarini, C. Rodríguez, C. Cruz, F. Guerra, J. Orejuela, J. Quinteros, J. Intriago, A. Julio, J. Julio, J. Anangonó, J. Ayoví.



Independiente del Valle: H. Piedra, F. León, L. Ayala, C. Pellerano, E. Mera, J. Sánchez, A. Franco, L. Segovia, A. Landázuri, W. Corozo, A. Cabeza.

► Con Xavi al Barcelona tarde o temprano: exjugadores que retornaron a sus equipos como técnicos [FOTOS]



► Messi no se olvida de su capitán: el emotivo mensaje para Xavi tras anunciar su retiro del fútbol



► ¿Se cae su fichaje? La brutal rajada del vestuario del Real Madrid sobre la llegada de Paul Pogba



► Lo Leo y no lo creo: Mbappé recibió duro castigo en Francia y Messi camino solo rumbo a la Bota de Oro 2019