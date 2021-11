Chile – Paraguay se enfrentan este jueves 11 de noviembre en el Estadio Defensores del Chaco, por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. La Roja no ha podido ganar en sus cinco salidas, pero espera romper esa racha negativa sus dos victorias seguidas en la competencia. En el equipo guaraní se estrena como DT el argentino Guillermo Barros Schelotto.

Dos ausencias fundamentales para La Roja, que este jueves formaría con Claudio Bravo en el arco, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena en la defensa. Claudio Baeza, Diego Valdés, Arturo Vidal en el medio campo. Alexis Sánchez, Ben Brereton y Eduardo Vargas en el ataque.

El equipo de Martín Lasarte viene entonado tras ganar a Venezuela en Apoquindo y trepar a la sexta posición con 13 unidades. Aunque continúa en zona de eliminación, el sueño de seguir peleando por un cupo a la próxima cita mundialista nadie se la quita. Por su parte, Paraguay no puede perder más chances y tendrá que ganar en casa para volver a zona de repechaje.

¿Cómo y dónde ver, Chile – Paraguay, partido en vivo?

El partido en vivo, Chile – Paraguay por Eliminatorias, será transmitido vía Chilevisión, TNT Sports y Estadio TNT. A continuación, te damos a conocer cómo y dónde ver el fútbol por la fecha 13 del torneo internacional, donde podrás disfrutarlos por televisión, aplicación móvil y otras plataformas.

¿Cómo ver, Chile – Paraguay en vivo por Chilevisión? es un canal de señal abierta y en territorio chileno puedes verlo totalmente gratis en algunos de los canales antes mencionados. Es así que podrás disfrutar desde la comodidad de tu tablet o celular la programación de CHV y, por supuesto los partidos de La Roja en su camino a Qatar 2022.

¿Cómo ver, Chile – Paraguay en vivo por TNT Sports GO? Los seguidores de la Roja podrán seguir este partido vía streaming mediante la aplicación TNT Sports GO. No obstante, los hinchas del fútbol que se encuentren en cualquier lugar del mundo podrán acceder al contenido de TNT Sports. Cuenta con una aplicación que es muy utilizada por todos aquellos que están suscritos a este canal de TV: Estadio TNT Sports.

¿Cómo ver, Chile – Paraguay en vivo vía Estadio TNT? Con tu cuenta sólo podrás acceder al servicio en un solo dispositivo a la vez. Es decir, puedes visualizar ESTADIO en distintos dispositivos, pero solo podrás visualizar el servicio desde uno de esos dispositivos por vez, por lo que no podrás ver el contenido en más de un dispositivo de manera simultánea.

¿Cuándo se juega el Chile – Paraguay por Eliminatorias?

Hace algunas semanas, la CONMEBOL dio a conocer la programación completa de partidos para la fecha doble del mes de noviembre. En esta ocasión, la primera ronda de juegos será el próximo jueves 11 de noviembre, donde el Chile – Paraguay es válido por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022.

¿A qué hora juegan Chile – Paraguay en Asunción?

El partido está programado para jugarse desde las 20:00 horas local (Asunción) y Chile. Si estás en Perú, Ecuador y Colombia, se realizará desde las 18:00 horas. En México inicia desde las 17:00 horas.

¿Dónde se juega el Chile Paraguay por la fecha 13 de Eliminatorias?

El Estadio Defensores del Chaco será escenario del duelo entre Chile – Paraguay en vivo por Eliminatorias. Este recinto es el más emblemático de la Albirroja y que está ubicado en el barrio de Sajonia en la ciudad de Asunción. Habitualmente sede de numerosos partidos de fútbol de variada índole, tanto nacional como internacional, se ha constituido históricamente en la casa de la selección paraguaya de dicho deporte. Finalmente, cuenta con una capacidad para Capacidad: 42,354 espectadores.