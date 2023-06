¿A qué hora y cómo mirar, Ecuador vs. Bolivia en vivo? El partido fecha FIFA se juega este sábado 17 de junio desde las 18:00 horas en el Red Bull Arena de Nueva Jersey , Estados Unidos. El conjunto de Félix Sánchez Bas incluyó a Stalin Valencia en reemplazo de Diego Palacios, para las dos pruebas de este mes como preparación a las próximas eliminatorias al Mundial 2026. Conoce los canales TV para ver el amistoso, estadísticas, alineaciones, link streaming y otros datos relevantes.

Ecuador ha comenzado un nuevo proceso con el entrenador español Félix Sánchez Bas y para el duelo ante los bolivianos ha recurrido a varios jugadores que compitieron en el Mundial de Catar 2022. Destaca en la portería Hernán Galíndez, de Aucas, los defensas Piero Hincapié del Bayer Leverkusen y Pervis Estupiñán del Brighton inglés además del delantero Enner Valencia del Internacional brasilñeo.

Finalmente, un dato a considerar es que la selección de Ecuador se enfrentó al conjunto boliviano fue el 7 de octubre del 2021 por el marco de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En dicho encuentro, la Tricolor obtuvo una victoria por un marcador de 3-1 con anotaciones de Michael Estrada y Enner Valencia en dos ocasiones.

Link de ECDF, para ver Ecuador vs Bolivia en vivo online

Solo debes ingresar al canal de YouTube (disponible en PC, móvil y smartv), con una suscripción mensual de $6.99 al canal de membresías de EL CANAL DEL FÚTBOL. Debes buscar EL CANAL DEL FÚTBOL en YouTube, dar clic en el botón “UNIRSE” o “JOIN” y realizar el pago con tu tarjeta de crédito o débito. A través del sitio web www.elcanaldelfutbol.com. Una vez realizado el registro y el pago en el sitio web, de $6 incluidos impuestos al mes, también podrás ver la programación en las apps móviles iOS y Android de El Canal del Fútbol.

¿Cómo mirar, Ecuador – Bolivia en vivo por Teleamazonas?

Teleamazonas es un canal de televisión de Ecuador; está operada por Centro de Radio y Televisión, Cratel S.A., en la ciudad de Quito y por Teleamazonas Guayaquil S.A. Aquí te dejamos el link web oficial para tener más información sobre el partido y la transmisión para el partido por el amistoso fecha FIFA frente a Bolivia.

¿Cómo mirar, Ecuador – Bolivia en vivo vía DirecTV Sports?

Para empezar, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV GO o ingresa a ella desde tu computador, y listo. Ya puedes disfrutar los canales de tu plan: HBO GO, FOX APP, TNT GO, Space GO, DIRECTV Sports, ESPN Play.

Después de descargar DIRECTV GO podrás usarla en tu tablet o smartphone. Para hacerlo, busca el ícono en pantalla e ingresa en la aplicación. Una vez dentro de la aplicación, en la página inicial, encontrarás todas las noticias del mundo del deporte. Podrás tener más información tan sólo tocándolas.

¿A qué hora comienza el Ecuador – Bolivia en vivo desde New Jersey?

El partido Ecuador - Bolivia está programado para este sábado 17 de junio desde las 18:00 horas en el Red Bull Arena de New Jersey. El compromiso corresponde a un encuentro amistoso fecha FIFA.

En México desde las 17:00 horas

En Perú desde las 18:00 horas

En Colombia desde las 18:00 horas

En Ecuador desde la 18:00 horas

En Bolivia desde las 19:00 horas

En Venezuela desde las 19:00 horas

En Chile desde las 19:00 horas

En Paraguay desde las 19:00 horas

En Brasil desde las 20:00 horas

En Uruguay desde las 20:00 horas

En Argentina desde las 20:00 horas

En España desde las 1:00 hora del domingo 18 de junio

Cómo formarán Ecuador – Bolivia en New Jersey