La rivalidad histórica entre Brasil – Uruguay se pondrá de manifiesto este jueves, por la duodécima jornada de las Eliminatorias. La Canarinha buscará seguir con su invicto en la competencia ara sellar, con antelación su clasificación al Mundial de Qatar 2022. Los charrúas llegan dolidos tras la goleada que le propinó Argentina en el Clásico del Río de La Plata y anuncia la vuelta de su dupla Suárez Cavani. Entérate los detalles de este clásico de Sudamérica en esta previa.

Brasil cortó una racha de 9 triunfos la fecha anterior, tras empatar con Colombia en Barranquilla. Neymar, su máxima estrella que volvió tras una fecha de suspensión, no fue protagonista y se espera que ante los charrúas demuestre su capacidad. El que sí deslumbró, a pesar de no iniciar como titular, fue Raphinha. El jugador del Leeds United desequilibró con su habilidad cuando entró en los segundos tiempos, ante Venezuela y Colombia, por lo que en tierras brasileñas no descartan que Tite le dé la oportunidad de arrancar.

Uruguay solo obtuvo un punto de los seis que disputó y, de no sumar en su visita a Brasil, su cuarto puesto se vería en peligro. A las ausencias de Giorgian De Arrascaeta y José María Giménez se le añade la de Ronald Araujo. Todo apunta a que la dupla Luis Suárez – Edinson Cavani regresará, después de un año, según medios orientales.

¿Cuáles son los horarios para ver el Brasil – Uruguay, por Eliminatorias?

Perú: 19:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas.

Bolivia: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

España: 2:30 a.m. (15/10)

¿Cómo ver los partidos de Brasil en vivo por las Eliminatorias 2022?

Pese a empatar ante Colombia, Brasil llega invicto a la duodécima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. Uruguay es el próximo reto de la Canarinha y aquí te damos los links para que sigas en directo este partido de fútbol en vivo, desde diferentes canales y plataformas online.