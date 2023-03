En menos de tres meses, por lo menos unas 50 estrellas del balompié mundial pasarán a convertirse en jugadores libres. Es decir, los clubes que deseen contar con sus servicios no necesitarán abonar ni un solo euro por su fichajes. Lo cual resulta una ganga cuando se trata de jugadores de la talla de Lionel Messi, Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Ángel Di María, entre otros. Ojo que no se trata de futbolistas que se encuentran en el ocaso de su carrera. Ninguno baja de los 10 millones de euros e incluso algunos vienen de ser estrellas en la última Copa del Mundo. Si sumamos la cotización de los 20 hombres mejor valorados actualmente, obtenemos más de 540 millones de euros. Un promedio de 27.1 millones, cantidad de dinero que podrían ahorrarse los clubes en una transferencia de peso y jerarquía.

Top 20 de jugadores quedarán libres en junio del 2023

Nombre Edad Club actual Precio de mercado Milan Skriniar 28 Inter de Milan 60 mill. € Lionel Messi 35 PSG 45 mill. € Karim Benzema 35 Real Madrid 35 mill. € Evan N’Dicka 32 Eintracht Frankfurt​​ 32 mill. € Marcus Thuram 25 Borussia Moenchengladbach 32 mill. € Daichi Kamada 26 Eintracht Frankfurt​​ 30 mill. € Youri Tielemans 25 Leicester 30 mill. € Adrien Rabiot 27 Juventus 30 mill. € Konrad Laimer 25 Leipzig 28 mill. € Wilfred Zaha 30 Crystal Palace 27 mill. € Marco Asensio 27 Real Madrid 25 mill. € Alejandro Grimaldo 27 Benfica 25 mill. € Ilkay Gundogan 32 Manchester City 25 mill. € Roberto Firmino 31 Liverpool 22 mill. € Houssem Aouar 24 Lyon 20 mill. € N’Golo Kanté 31 Chelsea 20 mill. € Íñigo Martínez 31 Athletic Club 18 mill. € Toni Kroos 33 Real Madrid 10 mill. € Luka Modric 37 Real Madrid 10 mill. € Ángel Di María 35 Juventus 10 mill. €

Messi con las maletas listas

París Saint Germain sigue sacando las cuentas para tratar de renovar el vínculo con Lionel Messi. Están muy deseosos de seguir contando con el campeón del mundo de Qatar 2022, pero su sueldo de 3,4 millones de € al mes no se los permitiría, ya que es el tercer salario más alto del equipo, siendo solo superado por Mbappé y Neymar. Retener al ‘10′ no sería viable desde el punto de vista del ‘Fair Play Financiero’.

Jugadores con mayor salario en el PSG

Nombre Sueldo mensual Kylian Mbappé 6 mill. € Neymar 3.7 mill. € Lionel Messi 3.4 mill. € Marquinhos 1.2 mill. € Marco Verrati 1.2 mill. € Achraf Hakimi 1.1 mill. € Gianluigi Donnarumma 916 mil. € Sergio Ramos 791 mil. €

Todo hace indicar que el astro argentino se marchará del Parque de los Principales. Durante las últimas semanas se habló de sus posibles destinos, siendo siempre el Barcelona una opción. Los catalanes sueñan con el regreso de su leyenda, pero habrá que ver si les cuadran las matemáticas. Por donde no se fijan en los números es en Arabia Saudita. Al-Hilal está dispuesto a romper el mercado con tal de tener a la ‘Pulga’ entre sus filas.

¿El adiós del goleador?

Karim Benzema es el segundo máximo artillero del Real Madrid. No obstante, hasta el momento no ha extendido su contrato con los merengues. Aunque tiene a su favor una cláusula para seguir una temporada más en suelo español, el ‘Gato’ ha empezado a analizar otras propuestas, sobre todo aquellas que no le signifiquen mayor esfuerzo físico en lo que resta de su carrera.

El ofrecimiento que más le ha llenado el ojo es uno desde Arabia Saudita, donde también están detras de otro madridista, Luka Modric. Más allá del exorbitante salario que percibiría, entiende que llegar al fútbol asiático le significaría tener menos rodaje y poder jugar sin muchos problemas físicos. Benzema es consciente que seguir en la élite conlleva disputar una gran cantidad de partidos y esto le está trayendo muchas lesiones. Además, anhela seguir siendo una pieza vital para su equipo. No quiere terminar como recambio. Considerando que Florentino Pérez ya anda buscando a un ‘9′ de gran presente.

Di María en el vilo de temas judiciales

Existe un acuerdo verbal para que Ángel Di María siga vistiendo la camiseta de Juventus. Pese a la voluntad de ambas partes, esto dependería mucho de la sanción que le imponga la UEFA al cuadro de Turin por los escándalos de corrupción. Si el castigo es muy severo, la ‘Vieja Señora’ no participaría de competiciones europeas por al menos dos años. Esto es algo que no le conviene al ‘Fideo’, ya que desea seguir estando en la élite europea y ese tiempo es el mismo que estaría dispuesto a seguir en el Viejo Continente, antes de su vuelta a Argentina.

Dos leyendas afuera

Hay dos jugadores que marcaron una época en la Premier League. Se trata de Ilkay Gundogan y Roberto Firmino. Emblemas del Manchester City y Liverpool, quienes han decidido no seguir vistiendo estas camisetas para buscar nuevos rumbos. Tienen claro que ya pasaron muchas temporadas bajo una misma disciplina y quieren encontrar mejores ofertas en otros equipos importantes.

El germano es una de las prioridades que tiene el Barcelona para la siguiente campaña. Es un jugador que Xavi lo ha pedido a la dirigencia. Pese a que en tierras culés se habló de un preacuerdo firmado, el representante del mediocampista salió a desmentir la noticia, señalando que “su futuro está abierto”. En lo que respecta al brasileño, su futuro también suena en tierras españoles, pero en el Atlético de Madrid. Su incorporación se ha vuelto un tema prioritario en la dirigencia ‘colchonera’. Con menos opciones aparece el interés de dos equipos de la Major League Soccer: Atlanta United e Inter de Miami.

Números de Gundogan y Firmino en la Premier League

Jugador Club PJ Títulos İlkay Gündogan Manchester City 290 11 Roberto Firmino Liverpool 357 7

