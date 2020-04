Campeón del mundo en 1978 y leyenda en River Plate, aunque en las últimas horas ha sorprendido a todos al armar su once histórico, con futbolistas que vio jugar, y con aquellos que incluso compartió equipo. Sin embargo, ha desatado polémica al dejar fuera de su elenco a Lionel Messi.

Se trata de Norberto Alonso, más conocido por todos como Beto, quien se unió a una de las tantas iniciativas que hay en las redes sociales durante la cuarentena y tiró su once histórico por medio de su cuenta en Twitter.

El campeón del mundo con Argentina en 1978 y con River Plate en 1986, incluyó a Diego Armando Maradona, pero no así a la estrella del Barcelona Messi.

En el arco ubicó al Pato Fillol (Argentina); luego en defensa de laterales puso a dos brasileños, Roberto Carlos y Cafú, mientras que la zaga central estuvo compuesta por Franz Beckhenbauer (Alemania) y Roberto Perfumo (Argentina); en mitad de cancha ubicó a Lothar Mattahus (Alemania) y luego puso toda la artillería ofensiva: Rivelino (Brasil), Diego Maradona (Argentina), Pelé (Brasil), Ronaldinho (Brasil) y Johan Cruyff (Holanda).

Como era de esperarse las reacciones en Twitter no se hicieron esperar, con gran cantidad de mensajes y respuestas recordando, incluso exigiendo, por la presencia de Messi. A lo que el Beto Alonso no se quedó callado y respondió:

“Hola gente. Les gustó el equipo ideal? No se enojen si no les gusta la elección, armen el suyo! El fútbol es un juego, no una ciencia exacta. Lio podría haber estado sin duda, pero la idea era elegir jugadores que no están en actividad. Jueguen más, relájense, el fútbol es hermoso!”

Norberto Alonso marcó dos goles con la recordada pelota naranja ante Hugo Orlando Gatti el día que River llegó como campeón a la Bombonera y pudo realizar media vuelta olímpica.

