Ha sido una de las grandes polémicas en la historia del Balón de Oro. En el 2010, España conquistó la Copa del Mundo de la mano de un impresionante Andrés Iniesta, que también era el eje del mejor Barcelona de todos los tiempos. Sin embargo, el máximo galardón se lo llevó Lionel Messi, y varios años después hay quienes aún no comprenden esa decisión. Claudio Marchisio, que anunció su retiro este año, es uno de ellos.

“A mí me lo explican y no lo entiendo. Cómo Iniesta no ganó un Balón de Oro. Iniesta tiene tres cerebros: uno en el pie derecho, otro en el izquierdo y otro en la cabeza. Barcelona tendrá a Messi pero para mí, el mejor de la historia es Andrés Iniesta”, comenzó explicando Marchisio en los Premios Liedholm.

“Es impresionante lo fácil que puede jugar y enseñar a jugar al fútbol. Él era el arma letal del Barcelona”, agregó el exmediocampista de la Juventus y la Selección Italiana.

Andrés Iniesta puso punto final a su etapa en el Camp Nou en el 2018, luego de 16 temporadas. El centrocampista pasó a las filas del Vissel Kobe de Japón, donde actúa desde las dos últimas temporadas.

