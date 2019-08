Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi: "Cuando me ve ganar trofeos debe dolerle..."

Vivimos en una época gloriosa en la que podemos ver a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo anotar goles semana a semana. Ambos ya no se ven las caras en LaLiga Santander porque hace un año el delantero portugués dejó Real Madrid para ponerse la camiseta de Juventus, con la que ha ganado la Serie A y Supercopa de Italia, pero solo ha podido llegar a la ronda de cuartos de final de la Champions League.

Quien no tiene problemas en hablar sobre la rivalidad que existe entre ambos es Cristiano Ronaldo. Este jueves TV1 publicó la entrevista que tuvo con el internacional con la Selección de Portugal y el delantero comentó qué es lo que debe sentir cada uno cuando ve al otro levantar un trofeo en el Viejo Continente. ¿Polémica con Lionel Messi ?

"Cuando me ve ganar trofeos debe dolerle y lo mismo me pasa a mí cuando lo veo a él. La verdad que admiro su carrera y sentí algo de decepción cuando me fui a Italia porque la rivalidad se cortó. No tengo dudas que es un gran jugador gracias a mí y al revés", fue lo que apuntó Cristiano en un primer momento.

Hay buena onda entre Messi y Cristiano Ronaldo

También, comparó lo hecho con 'Leo' con otras grandes figuras del deporte mundial. "Michael Jordan tenía grandes rivales en la NBA. Lo mismo Ayrton Senna en la Fórmula 1. Han sido rivalidades saludables. Hay una excelente relación con él porque hemos vivido casi los mismos momentos", añadió.

De Lionel Messi se espera que regrese a las canchas - tras una lesión - este domingo en el Camp Nou, fecha en la que Barcelona recibirá al Betis por la fecha 2 de LaLiga Santander. Por su parte, Cristiano jugará la primera jornada de la Serie A frente al Parma como visitante.

