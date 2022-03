Mario Balotelli, polémico e irreverente como pocos, nunca traiciona se estilo dentro o fuera de las canchas. Hace poco, el delantero fue llamado nuevamente a la selección Italiana y fue noticia en todo el mundo. Ahora, el delantero vuelve a las portadas por una increíble comparación que hizo con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, propietarios de varios trofeos del Balón de Oro.

Según el ‘Nene’, si de calidad se trata dentro del ‘verde’, no está lejos de la estrella de Manchester United y de la estrella de PSG. De hecho, el goleador de 31 años admitió que desperdició chances a lo largo de su carrera para tener un reconocimiento diferente. Es más, el ‘Súper Mario’ mencionó los trofeos que reciben el mejor del mundo cada año.

“Perdí algunas oportunidades, pero estoy seguro de que mi calidad está al mismo nivel que la de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Dejé pasar ciertas oportunidades, ¿sabes? A veces pasa”, se sinceró Balotelli en una conversación con el medio The Athletic.

“Ahora mismo no puedo decir que sea tan bueno como Cristiano porque Ronaldo ganó, ¿Cuántos Balones de Oro? ¿Cinco? No te puedes comparar, nadie se puede comparar. Pero si hablamos de calidad, calidad para jugar al fútbol, no tengo nada que envidiarles, siendo sincero”, agregó el mundialista con la ‘Nazionale’.

No obstante, el actual artillero de Adana Demirspor estuvo envuelto en varias polémicas y ello le llevó a tomar decisiones apresuradas que, a la larga, le perjudicaron. En tal sentido, Mario admitió que no debió marcharse de Manchester City.

“Mi cabeza me ha llevado a cometer muchos errores. Uno de los primeros fue dejar el Manchester City. En el año y medio siguiente me fue bien en el Milán, pero el City empezó a crecer. Debí haber hecho como Agüero y quedarme ahí mucho tiempo”, sostuvo.

Decisión que, según aseguró al medio estadounidense, le ha costado un Balón de Oro: “Habría estado entre los protagonistas y, estoy seguro, habría ganado al menos un Balón de Oro. Con la mentalidad que tengo hoy, seguro que lo hubiera hecho”.

Además, Balotelli habló de la Liga de Campeones que conquistó con el Inter y del campeonato de liga que alzó con el City. “La Champions es lo mejor que se puede ganar con un club, pero esa liga ganada con el City después de tanto tiempo en la historia del club, y además en el último segundo de la última jornada, fue algo loco”, sentenció al respecto. Un ‘Nené' como siempre.





