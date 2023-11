Este jueves 16 de noviembre, la Selección de Argentina perdió su invicto (no caía desde noviembre del año pasado ante Arabia Saudita por el Mundial Qatar 2022) y lo hizo ante el complicado Uruguay de Marcelo Bielsa. Si bien el combinado charrúa no dominó el encuentro, optando por jugar al contraataque, pudo aprovechar las pocas oportunidades que tuvo, llevándose la victoria por 2-0 en La Bombonera. Como era de esperarse, el duelo nos regaló muchas emociones de principio a fin, teniendo fuertes cruces en todos los sectores del campo, algo que no gustó a Lionel Messi, capitán y delantero de la ‘Albiceleste’, que se pronunció y lanzó una fuerte crítica contra los “jóvenes jugadores” de la ‘Celeste’.

El número 10 de la selección campeona del mundo admitió que “nos costó jugar y sabíamos que nos iba a costar, ellos son intensos, te juegan mano a mano, tienen gente rápida en la mitad de la cancha, nos costó encontrar nuestro juego”.

En su balance de la derrota, Messi evaluó que “nunca nos sentimos cómodos. No encontramos la manera de tener la pelota, no pudimos tener posesiones largas. Por ahí el juego de ellos hizo que nos aceleremos y nos contagiemos de ese ritmo. Ellos son un equipo físico, que trabaja bien, y que en la contra nos generó mucho peligro”.

Lionel Messi también aprovechó para elogiar a Marcelo Bielsa, el conductor de Uruguay, y remarcó que “se ve la mano de él en el equipo. En todas las selecciones o en los clubes en los que estuvo, incluyendo Argentina, se nota su mano. Tienen una buena camada, juegan muy bien. Hoy nos tocó perder. Es una prueba también. Podía pasar esto y hay que levantarse y hacer un gran partido en Brasil”.

Sin embargo, el capitán sorprendió al revelar su enojó con un par de reacciones de los jugadores jóvenes de Uruguay, y en este sentido expresó que “contra Uruguay siempre es así. Prefiero no decir lo que pienso. La gente joven tiene que aprender de los mayores a respetar. Este clásico siempre fue intenso, duro, pero siempre con mucho respeto. Tienen que aprender un poquito”.

Cabe resaltar que la reacción de Messi, la cual se hizo viral en redes sociales, pareció estar dirigida a un gesto obsceno que Manuel Ugarte le hizo a Rodrigo de Paul durante un tumulto en la primera mitad.

Argentina vs. Uruguay: lo que se viene

Argentina llegó invicto a la fecha 5, por lo que quiere seguir este camino y no tener problemas en su clasificación. En la jornada 6, se medirá ante Brasil, en condición de visitante. El duelo será en el estadio Maracaná, reviviendo lo que fue aquella final de la Copa América 2021.

Uruguay va en proceso de escala, mostrando evolución constante de la mano de Marcelo Bielsa. Luego de medirse ante Argentina, el cuadro ‘charrúa’ jugará de local, en la ciudad de Montevideo, ante su similar de Bolivia. ‘La Verde’ viene de conseguir su primera victoria tras ganarle a Perú.





