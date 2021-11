Se sabe ganador. Lionel Messi, delantero argentino del París Saint Germain francés y ganador por octava vez del trofeo ‘Pichichi’ al máximo goleador del campeonato liguero español, dijo estar “orgulloso de haber podido superar” a una leyenda del fútbol como Telmo Zarra, que conquistó seis entre 1944 y 1953.

“Es un gran honor estar en la historia de la Liga española. Parecía una locura hace poco igualar a Zarra pero lo pude superar y estoy feliz y orgulloso. No sé si veremos a alguien que me supere”, dijo Messi, en un vídeo al recoger su premio en París, al no poder acudir a la gala celebrada este lunes en Madrid.

Apunta a su séptimo Balón de Oro

El lunes puede ser día de premios para Messi, que buscará encumbrarse todavía más en la historia del fútbol en la gala del Balón de Oro, organizada por la revista France Football en el teatro Châtelet de París y en la que aspira a conquistar su séptimo trofeo, frente a la oposición de futbolistas como Karim Benzema, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé o Cristiano Ronaldo.

El exculé, ahora en las filas del Paris Saint-Germain, cuenta con la conquista de la Copa América -después de tres finales perdidas con la albiceleste- como mejor aval, a pesar de su irregular temporada vestido por última vez de azulgrana, en la que fue también Pichichi de LaLiga Santander (30) y campeón de Copa del Rey.

Así, ‘la Pulga’ espera defender el galardón que ya recibió en 2019, último año que se entregaron los premios antes de la suspensión en 2020 por la pandemia de coronavirus, y sumar el séptimo a su colección (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019).

También le llueven críticas

Jean-Pierre Papin, ganador del Balón de Oro en 1991, está sorprendido de que Leo Messi aparezca como el gran favorito a solo unas horas de la gala que se desarrollará en París. Asimismo, el mundialista aprovechó para sacar de esa posición privilegiada a Cristiano Ronaldo.

“Desde que ganó la Copa América, ¿qué ha estado haciendo Messi en París? Marca un gol en la Liga, tres en la Champions League... No tengo nada contra Messi, es uno de los mejores jugadores de la historia. Pero este año, no se lo merece”, manifestó el exfutbolista de Olympique Marsella o Bayern Múnich.

En el cierre, Papin consideró que otorgarle el premio de France Football al argentino le restará valor. “Elegir a Messi en 2021 sería devaluar el Balón de Oro, ya que significaría que ya no damos la posibilidad a los jugadores de alto rendimiento de ganar el trofeo. Cuando se sabe lo difícil que es rendir bien durante toda una temporada, eso no es normal”, cerró.

