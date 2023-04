Mientras haya vida hay esperanza. Ese es el refrán que más repiten en la MLS por estos días. Y es que a pesar de que Lionel Messi está más cerca que nunca de volver al FC Barcelona, tras dos años en el Paris Saint-Germain, en el fútbol de Estados Unidos no pierden la esperanza de fichar al futbolista argentino, exactamente, para el Inter Miami. Con el objetivo de revertir la situación y dejar a los Culers fuera de carrera, en el balompié de América del Norte ya tienen un proyecto para acelerar las conversaciones con el entorno del rosarino y así concretar su llegada para mediados de año.

Su nombre es Don Garber, trabaja como comisionado de la MLS y junto a David Beckham buscarán el fichaje de Messi para el Inter Miami. Según el directivo del fútbol de Estados Unidos, ya hay una hoja de ruta establecida para intentar convencer al rosarino.

“Trabajaremos muy duro con Miami, que es el equipo que espera poder ficharlo. Hemos sido bastante efectivos al encontrar formas inteligentes de fichar jugadores para nuestros clubes en el mercado adecuado”, expresó la máxima autoridad de la MLS.

“Pienso en Lionel Messi como alguien que cruza tantas barreras que puede ser más grande que cualquier atleta de cualquier deporte que haya jugado aquí en Estados Unidos”, agregó el Comisionado del fútbol yankee.





¿Por que Lionel Messi elegiría la MLS?





El Inter Miami podría ser el próximo equipo de Lionel Messi ya que el futbolista argentino ha allanado el camino hace varios años. Compró inmuebles en la ciudad de Florida y planea que sus tres hijos estudien por esos lares. Además, se declaró admirador de la cultura estadounidense.

“Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé”, dijo Messi a La Sexta, canal español, en 2020.





Lionel Messi dejó al Barcelona en agosto de 2021 para fichar por el PSG. (@leomessi)





