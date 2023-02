Lionel Messi parece ser omnipresente. Y es que un reciente descubrimiento de unos arquélogos egipcios permitió encontrar casi 50 amuletos en el interior de una momia, la cual fue hallada en el 1916. No obstante, una de las revelaciones sorprendió a los presentes y a miles de personas en el mundo, tras darse a conocer que hubo una persona que se llamó ‘Messi’, al igual que el astro del PSG y la selección de Argentina, y que vivió hace 4300 años.

Un equipo de arqueólogos, encabezado por el doctor Zahi Hawass, fueron quienes encontraron el cuerpo momificado, que se encontraba cubierto de oro y el cual se encontraba dentro de un sarcófago que no había sido descubierto 4300 años. Según los autores del estudio, consideran que estos restos pertenecen a un hombre que tenía como nombre “Hekashepes”.

“En la misma zona donde encontramos las nueve estatuas, había una puerta falsa. Este portal pertenecía a un tal Messi: no al de la Argentina, que ganó la Copa del Mundo, sino a otro. Este Messi vivió hace unos 4300 años. De esto podemos concluir que las estatuas pertenecen a quien se llamaba Messi”, señaló.

Es necesario mencionar que este no fue el único descubrimiento que hallaron en las tumbas, puesto que el equipo también encontró grandes cantidades de estatuas que pertenecían a los faraones enterrados. No obstante, de acuerdo a la información brindada por Hawass, no se pudo reconocer a los dueños de los adornos, debido a su delicado estado.

Beckham se rinde ante Lionel Messi

David Beckham, al ser cuestionado sobre el jugador que más disfruta en la actualidad, el exManchester United y Real Madrid contestó: “Tiene que ser Messi. Sabés, amo a Leo por muchas razones”, y cómo no.

“Lo amo, porque es un gran padre, tiene una gran personalidad y carácter. Pero lo que todos realmente amamos sobre él es la forma en que juega al fútbol, con tanta pasión y libertad, eso se vio reflejado en la última Copa del Mundo”, agregó en una entrevista en el programa Sportcenter de ESPN.

David también opinó sobre cómo jugó el argentino en el máximo torneo de fútbol, que se realizó en el Medio Oriente, donde su selección se alzó con la tercera estrella de su historia. “Creo que en el último Mundial, la forma en que jugó para su país y obtener la copa cómo la ganó fue un momento increíble para él, y me encanta ver jugadores así”.





