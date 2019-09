¡Todos estaban pendiente de él! Lionel Messi ganó el premio ''The Best'' y así reaccionó su hijo Mateo [VIDEO]

Sentimientos encontrados. El delantero argentino Lionel Messi se alzó con el premio a mejor jugador de la temporada en la gala de los ''The Best 2019'' organizada por la FIFA, y su hijo Mateo fue el centro de atención de las cámaras ahí presentes por su reacción tras el anuncio de su padre. El '10' recibió su primer premio de este tipo en su carrera de manos de Gianni Infantino, y sucedió al croata del Real Madrid, Luka Modric, que había ganado en 2018.



Messi , máximo goleador del fútbol europeo la pasada temporada, se impuso en las votaciones al holandés del Liverpool, Virgil van Dijk, que aparecía como el favorito para los apostantes, y al portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo. "Quiero agradecer a los que decidieron que este reconocimiento sea para mí", declaró el '10' al recibir el trofeo por sexta vez en su carrera.

La cara de Mateo Messi durante la premiación de su padre en los ''The Best 2019''. La cara de Mateo Messi durante la premiación de su padre en los ''The Best''.

"Lo más importante para mí son los premios colectivos, pero hoy también es una noche muy especial para mí. Hoy vinieron mi mujer y dos de mis hijos. Son unos enamorados del fútbol y están muy felices de estar aquí, y es muy especial compartirlo con ellos", añadió el actual jugador del Barcelona.



Hay que destacar que Lionel Messi debería volver a disputarse con Van Dijk y Cristiano Ronaldo el Balón de Oro, el galardón individual más prestigioso del mundo que entregará la revista francesa France Football el próximo 2 de diciembre.



Lionel Messi ganó el premio ''The Best'' y así reaccionó su hijo. (Twitter)

Cristiano Ronaldo no asistió a los The Best 2019

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, no acudirá este lunes a la gala de la FIFA en Milán, en la que opta al premio "The Best" a mejor jugador de la última temporada junto al holandés Virgil Van Dijk y al argentino Lionel Messi, según informaron a EFE fuentes de la organización.



Cristiano, que sufre problemas musculares, según informó el club turinés, y que ganó el curso pasado la Serie A, la Supercopa italiana y la Liga de las Naciones de la UEFA, se perderá la gala de la FIFA por segundo año consecutivo, después de no participar en la del pasado septiembre en Londres.



► Para el olvido: el top 10 de los clubes con las peores rachas sin victoria en la historia del fútbol [FOTOS]



► Dembélé regresa pero no todos se alegran: titular ante Granada queda fuera de la convocatoria del Barcelona



► Real Madrid domina el planeta: se convertirá en el club con más jugadores en el once ideal del FIFA The Best



► Las revelaciones de Icardi: llama perdedores al Inter de Milán y explica su polémica relación con Messi