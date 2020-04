Four Four Two decidió aprovechó el parón del fútbol para realizar algunos ránkings divertidos. “Los 25 mejores futbolistas de los últimos 25 años” fue uno de los que más llamó la atención en la web del medio inglés.

Los dos primeros puestos son para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, hombres que se reparten el predominio de los galardones mundiales desde hace más de una década.

“Ha combinado el brillo con la consistencia en un grado que rara vez hemos visto antes. Messi ha marcado 603 goles en 687 juegos para el Barcelona, ​​pero esas estadísticas siempre se sienten un poco reductoras cuando se trata de resumir su influencia. No solo un anotador de goles, no solo un creador de oportunidades y no solo un pasador y regate de clase mundial, Messi es todo lo anterior y más”, detallaron.

Explicaron por qué el hombre de Juventus se encuentra en el segundo peldaño. “En más de una ocasión en los últimos años, han opinado que la carrera de Ronaldo está a punto de terminar. En cambio, sigue confundiendo a las expectativas y continúa como uno de los mejores jugadores del mundo a los 34 años”.

