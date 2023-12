En el mundo del fútbol, las celebraciones son un arte en constante evolución, y a veces, un gesto puede desatar risas entre los compañeros. Esto fue precisamente lo que sucedió hace algunas semanas atrás cuando Alejandro Garnacho, joven promesa del Manchester United, decidió celebrar un golazo de manera peculiar, imitando los característicos gestos de su ídolo Cristiano Ronaldo. Sin embargo, lo que parecía ser solo una manifestación de admiración tuvo consecuencias inesperadas cuando los jugadores de la selección argentina decidieron tomarlo como material para bromas.

En declaraciones recientes, Leandro Paredes, uno de los referentes de la Albiceleste, reveló con una sonrisa que no pudieron resistirse a la tentación de burlarse amigablemente de Garnacho. “Un poquito en joda se lo dijimos, lo cargamos. Es muy tímido y no contesta. Pobre, lo volvimos loco”, señaló el volante de la Roma en una entrevista con D Sports.

El mediocampista continuó explicando cómo intentaron integrar al joven delantero al ambiente relajado de la selección: “Habla también de lo que es el grupo, de alguna manera tratamos que ellos se sientan parte y estén cómodos. Aunque en este caso se puso muy nervioso y no podía hablar”, contó sobre la figura del Manchester United.

Paredes, sin embargo, aclaró que no hay ningún problema en que Garnacho tenga a Cristiano Ronaldo como ídolo, a pesar de compartir el vestuario con Lionel Messi, archirrival del goleador portugués. “Como dijo él, creo que es su ídolo, lo siguió mucho siempre y juega bastante parecido. Así que es normal, no pasa nada”, afirmó el jugador argentino.





Aquí manda Lionel Messi





En un toque de humor y rivalidad amistosa, Paredes no perdió la oportunidad de enviarle un mensaje a Garnacho sobre quién es el verdadero “GOAT” (Greatest of All Time): “Obviamente cuando llega a la Selección tiene que cambiar un poco porque está el nuestro”, indicó, haciendo referencia a Lionel Messi, quien es ampliamente reconocido como uno de los mejores de todos los tiempos.

El gesto de Garnacho, que consistió en mirar desafiante al público rival, tocarse la oreja en respuesta a las críticas y replicar el icónico gesto de Cristiano Ronaldo de “estoy acá”, se ha convertido en un tema de conversación tanto por su originalidad como por las divertidas repercusiones que ha tenido en el seno de la Selección argentina.





Alejandro Garnacho marcó ante Galatasaray en Champions. (Video: Bein Sports)





¿Cómo llegó Garnacho al Manchester United?





Alejandro Garnacho llegó al Manchester United en la temporada 2020/2021, procedente del Atlético Madrid juvenil. El joven extremo argentino, nacido el 2 de junio de 2002, atrajo la atención de varios clubes europeos por su talento y proyección en las categorías juveniles.

Su llegada al United se enmarcó en la política del club inglés de invertir en jóvenes talentos con el potencial de convertirse en estrellas del futuro. Garnacho, con su habilidad técnica, velocidad y capacidad goleadora, encajaba perfectamente en el perfil de jugador que el United buscaba para fortalecer su cantera.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR