Uno de los partidos más emocionantes de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 será el que protagonicen Argentina y Polonia el miércoles 30 de noviembre en el estadio 974. En medio de tanta expectativa, Robert Lewandowski, la gran figura del cuadro europeo, se ha referido a lo que fueron unas polémicas declaraciones que dio en el pasado sobre Lionel Messi. Sin llegar a enojarse con el periodista que le hizo la pregunta, pero sí con un tono muy serio, el goleador polaco negó haber hablado mal de la estrella del Paris Saint-Germain.

“¿Mi relación con Messi? ¿Cuándo dije eso? ¿Dónde? Deben haberlo visto en Instagram. Nunca dije eso de Messi”, dijo Robert Lewandowski este viernes en rueda de prensa y luego soltó unos elogios para el capitán de la ‘Albiceleste’ de cara al inicio de la Copa del Mundo.

Cuando Messi ganó el Balón de Oro 2021, le dedicó el premió a Lewandowski diciendo que el de la temporada pasada debió ser del goleador hoy en el Barcelona. Luego, Leo no lo votó para el premio The Best 2021 y surgió la declaración del goleador, que ahora dice no haber hecho.

“Messi está en muy buena forma no solo en la Selección, sino también en el PSG. Se nota a cada paso que es una leyenda del Barcelona”, sostuvo el atacante de 34 años cuando le consultaron por el nivel de Lionel Andrés.

Por otro lado, Lewandowski resaltó a Brasil, Argentina, España y Francia como los “favoritos” al título en el Mundial de Qatar 2022, sin mirar aún al duelo con la Albiceleste en la última jornada de su grupo y enfocado en el choque del próximo martes contra la selección de México, del que remarcó la importancia

”Los equipos más fuertes son Brasil, Argentina, España y Francia. Esos son los favoritos. Es complicado hablar del partido contra Argentina con dos encuentros antes. Los dos primeros partidos pueden ser claves para el duelo con Argentina. Nos enfocamos en México”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor





TE PUEDE INTERESAR