Este lunes 30 de octubre, Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro, tras ser el mejor jugador del mundo en la temporada 2022-23, en la que consiguió el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. Superó en las votaciones a los jugadores Erling Haaland y Kylian Mbappé, segundo y tercer puesto, respectivamente. En su discurso de agradecimiento, el capitán de la ‘Albiceleste’ recordó a Diego Maradona, quien hoy estaría cumpliendo 63 años.

“Quiero hacerle una mención a Diego. No hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños, rodeado de gente que le gusta el fútbol, como le gustaba a él. Donde quiera que estés, feliz cumpleaños. Esto también es para ti. Lo comparto contigo y con toda Argentina”, fueron las palabras del delantero del Inter Miami de la MLS.

El exfutbolista del FC Barcelona también se mostró orgulloso de todo lo que ha logrado en su carrera. “Nunca imaginé haber tenido esta carrera. Tuve la suerte de estar en el mejor equipo de la historia, eso hizo que todo fuera más fácil, que ganara muchos títulos y premios individuales. He tenido malos momentos con la Selección, no se me daba, pero nunca bajé los brazos hasta conseguir la Copa América, después el Mundial y eso es fruto de no haberme quedado en el intento”, añadió.

Finalmente, aseguró que, si mantienen el nivel mostrado en las últimas temporadas, los próximos galardones serán para el delantero noruego y el atacante francés. “No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian por todo lo que consiguieron. Erling tuvo un un año increíble y sé que ellos estarán acá en los próximos años. Veo a muchos jóvenes acá y no tengo dudas de que voy a disfrutar de muy buen fútbol durante mucho tiempo”, manifestó.





Los números de Messi tras ganar el Balón de Oro

Lionel Messi ganó el Balón de Oro 2023 y llegó hasta los ocho galardones. De esta forma, le sacó tres premios de ventaja al segundo lugar, Cristiano Ronaldo. Además, tiene más del doble que cualquier otro jugador en la historia del fútbol. Si el argentino fuera un club, sería el tercero más galardonado, solo por detrás del Real Madrid y el FC Barcelona (ambos con 12).

Es importante mencionar que el rosarino fue nominado en 16 ocasiones al Balón de Oro. Con la obtención del reciente galardón, lo ganó en el 50% de oportunidades. Recordemos que fue el vencedor en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Lo ganó en tres décadas distintas. Pasan los años y sigue más vigente que nunca. No hay duda de que es uno de los mejores de la historia.





