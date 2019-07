"Debería disculparse": miembro del TAS advierte sobre sanción a Lionel Messi

Lionel Messi debería disculparse por los comentarios que emitió al concluir su participación en la Copa América 2019 , a fin de evitar una sanción, recomendó el lunes un miembro argentino del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La polémica que despertó el astro de la Albiceleste tras su expulsión sigue siendo uno de los temas más comentados en el mundo.

" Messi, lo que debería hacer es pedir disculpas, decir que cuando habló de corrupción, no habló de corrupción de la Conmebol, sino que era en todo caso la del árbitro, pero no de la Conmebol, porque la Conmebol se puede sentir agraviada", advirtió Gustavo Abreu, integrante argentino del TAS, durante una entrevista con la emisora local Club Octubre.

Aunque la Conmebol no ha tomado una decisión, no se descarta que pueda sancionar al futbolista. Recordemos que Messi recibió la tarjeta roja en el primer tiempo, tras intercambiar empujones con Gary Medel. Messi no se presentó a la ceremonia de premiación por el tercer lugar y arremetió: "Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción y de la falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa".



Es por eso que el integrante argentino del TAS le 'recomendó' que la mejor solución es limar asperezas públicamente para evitar que, en un futuro no muy lejano, el astro del Barcelona se pierda partidos importantes con la Selección de Argentina.

" Yo pediría disculpas. Yo le sugeriría a Messi, si fuera amigo de él: 'ché, ¿por qué no pedís disculpas?, arrepentirte porque te pueden sacudir con una suspensión bastante pesada'. Lo puede hacer la Conmebol si quiere", agregó.

Messi sugirió que los organizadores del torneo en Brasil no deseaban que Argentina llegara a la final. "La corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruina un poco", mencionó en aquella oportunidad tras la derrota ante Brasil en semifinales.



► Arsenal quiere a Malcom cedido con opción de compra y Barcelona dio respuesta a los 'gunners'



► ¡Alisten los calendarios! Take Kubo y la tentadora fecha de su debut oficial con el Real Madrid



► En su mejor momento: estrella juvenil del Real Madrid estará lesionado un mes y complica su estadía en el equipo



► ¡Zidane cambia de equipo! Se harta de estar en España y es anunciado como flamante fichaje en Portugal