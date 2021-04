Gonzalo Higuaín ha tenido un recorrido importante por el fútbol europeo y de selecciones. Ese largo camino incluye experiencias dentro de la cancha con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Pese a las constantes críticas recibidas, el ‘Pipita’ manifestó que, a diferencias de otros futbolistas, fue capaz de comprender al capitán de Barcelona y a la estrella de Juventus cada vez que saltaron al terreno de juego.

“Si fui el futbolista que más jugó con los dos, entonces fui el que más entendió a los dos. Entender a Cristiano y entender a Messi…, el problema no es de ellos, el problema es tuyo. Si yo fui el que más jugó con ellos, es porque entendí a la perfección a los dos”, respondió el delantero del Inter Miami de la MLS en una entrevista publicada en el diario La Nación.

El exdelantero de la selección de Argentina añadió: “Ellos sentían que también se podían apoyar en mí. Cuando tienen al lado a un jugador que se apoya el 100% en ellos, no se sienten desligados de todas las responsabilidades. Son dos jugadores totalmente distintos, y tuve el privilegio de disfrutar y aprender de los dos”, explicó.

Los cuestionamientos con la selección

A pesar de que Gonzalo Higuaín tuvo un gran paso en Europa, en la selección de Argentina no corrió con la misma suerte y recibió muchas críticas por sus fallos en partidos decisivos. El ‘Pipita’ cree que con el tiempo será lo suficientemente valorado por los hinchas de la Albiceleste.

“Creo que todo se va a acomodar con el tiempo, que va a costar volver a llegar a una final del mundo. No es fácil, no vas a un Mundial y lo juegas. Con el tiempo van a valorar más lo que hice, no tengo ninguna duda, pero ninguna. Pero todavía es reciente, habrá que dejar pasar el tiempo y ya se valorará. Después de tres mundiales, metí goles en dos fases eliminatorias: a México, en Sudáfrica 2010, y a Bélgica, en Brasil 2014”, finalizó el delantero del Inter Miami.





