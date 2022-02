El último martes ocurrió algo singular en dos encuentros de fútbol totalmente ajenos, el cual involucró a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Se jugaba el minuto 62 del PSG vs. Real Madrid, cuando el argentino desperdició un penal y la oportunidad de poner adelante a los franceses en la serie de los octavos de final de la Champions League. Segundos después, ‘CR7′ le marcaba al Brighton por Premier League, anotando su primer gol del año y poniendo fin a una sequía que no vivía desde el 2009.

Aunque quedó más como anécdota, da grandes luces del momento actual que viven estos dos grandes genios mundiales, quienes han marcado una era en el balompié. Un antes y un después. Eso sí, hoy, cada uno está intentando encontrar su segunda juventud en este último tramo de sus respectivas carreras.

Un lío de dudas

Desde que arribó al París Saint-Germain, Lionel Messi ha recibido más críticas que elogios. Sus números no ha sido los que esperaba la afición del conjunto parisino. Sobre todo, en el arranque del 2022. Durante los primeros días de enero se anunció que el ‘10′ había dado positivo para COVID-19, motivo por el cual estuvo alejado de las canchas por varios días, regresando a entrenar el 18 de enero.

Leo se perdió tres partidos de la Ligue 1 y recién pudo estar apto para el choque ante el Reims por la jornada 22. El futbolista ingresó a los 63 minutos y cuatro minutos más tarde asistió a Marco Verrati para el tercer tanto, de los cuatro que marcaron aquella noche en el Parque de los Príncipes.

Lo que vino después fue el choque contra Niza, correspondiente a los octavos de final de la Copa de Francia. PSG no pudo sacar diferencia en los 90′ y terminaron quedando eliminados en definición por penales. ‘Lio’ apenas tuvo un disparo al arco y obtuvo una calificación de 4.5 por el diario LeParisien. Una vez más fue el blanco de críticas y aquel resultado fue tildado como un fracaso.

En el siguiente encuentro frente al Lille brilló, pues anotó, asistió y fue uno de los mejores de la cancha. Actuación que esta vez dejó más que satisfechos a los aficionados y a la prensa gala. Ante Rennes también fue importante, habilitando a Kylian Mbappé para el gol agónico de la victoria.

Así, llegó el partido con el Real Madrid y otra vez no pudo estar a altura, según señaló L’Équipe. “¿Fue su peor actuación en una fase eliminatoria de la Champions League en una década?”, consultó el reconocido medio francés en su análisis del encuentro por Champions. Lo sentenciaron con un 3 de puntaje y su rendimiento fue duramente criticado.

Cuentas pendientes

A diferencia de Messi, Cristiano Ronaldo mostró un gran arranque durante su segunda estadía en Old Trafford. No obstante, su nivel fue decreciendo en la última parte del 2021 y se extendió hasta la actualidad. Hasta antes del encuentro ante Brighton, no había podido romper las redes.

Esta pesadilla empezó el 3 de enero en la derrota por la mínima diferencia ante Wolverhampton. Jugó la totalidad de los minutos y apenas tuvo un remate limpio a portería. En los siguientes dos partidos, ante Aston Villa por FA Cup y Premier, quedó fuera por una lesión en la cadera.

Reapareció en el triunfo 3-1 al Brentford. A pesar del gran juego que realizaron los ‘Diablos Rojos’, el ‘7′ pasó desapercibido y terminó siendo cambiado a los 70 minutos. Algo similar ocurrió en el siguiente enfrentamiento ante West Ham.

Las cosas empeorarían frente a Middlesbrough por la cuarta ronda de la FA Cup. A los 20′, Ronaldo tuvo la chance de abrir el marcador, pero terminó fallando su disparo desde los doce pasos. Aquel duelo terminó marcando la eliminación temprana del United, tras definición por penales.

La situación no mejoró. El conjunto rojo no pasó de un empate 1-1 ante el Burnley, colero del campeonato. Ralf Rangnick lo mandó al banco de suplentes y apenas registró en cancha los últimos 23′.

Los resultados siguieron siendo adversos. Una vez más el arco se le cerró al atacante de 37 años. Volvió a la titularidad contra Southampton, pero las cosas no cambiaron. Perdió una clara situación en los primeros minutos, siendo muy vapuleado por la prensa inglesa. Luego llegó el cotejo donde recibieron en casa a Brighton y todo cambió, o al menos eso espera para el futuro.

Números en frío

Tomando en cuenta las últimas cinco temporadas, y con la misma fecha de referencia, se puede explicar que ambos futbolistas están registrando su peor arranque de año. Messi ha firmado un gol cada cinco partidos, mientras que Ronaldo evocó un solo grito sagrado en siete encuentros. Sin embargo, el rosarino tiene un mejor promedio de asistencias. Por su parte, el ‘Bicho’ aún no ha podido estrenarse en estas estadísticas.

Lionel Messi

Temporada Equipo PJ Goles Asistencias 2021-2022 PSG 5 1 3 2020-2021 Barcelona 14 11 4 2019-2020 Barcelona 10 4 7 2018-2019 Barcelona 12 9 2 2017-2018 Barcelona 12 8 6

Cristiano Ronaldo

Temporada Equipo PJ Goles Asistencias 2021-2022 Manchester United 7 1 0 2020-2021 Juventus 8 12 1 2019-2020 Juventus 8 6 3 2018-2019 Real Madrid 7 9 2 2017-2018 Real Madrid 8 5 2





