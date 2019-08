Tras discutida falta: Jorginho puso, de pena, 2-2 en el Liverpool vs. Chelsea por Supercopa de Europa

Un más que entretenido partido fue el que jugaron este miércoles Liverpool y Chelsea por la Supercopa de Europa 2019. Y es que los equipos ingleses salieron con todo al campo contrario, anotaron una buena dosis de goles e, incluso, se fueron hasta el tiempo suplementario.



A poco de iniciado el segundo tiempo extra, uno de los jugadores del equipo de Frank Lampard cayó en el área 'red' por una falta del portero Adrián San Miguel y la juez que arbitró este cotejo, Stéphanie Frappart, no dudó en cobrarlo.

Bajo criterio de los jugadores del Liverpool, no hubo choque de parte del arquero. No obstante, no hubo dudas y Jorginho se paró frente a la pelota. Es así que pateó y puso el transitorio empate 2-2 en el Vodafone Park.

Antes que el brasilero anote ante el cuadro de Jürgen Klopp, Pedro Rodríguez fue el encargado de abrir el marcador. Sadio Mané anotó un doblete para los de Anfield.

Liverpool vs Chelsea: este fue el gol de Jorginho por la Supercopa de Europa. (ESPN)

