Los Angeles Galaxy rompió una sequía de diez años sin títulos al derrotar 2-1 al New York Red Bulls en la final de la MLS este sábado, consiguiendo su sexto trofeo en la historia del club. El equipo angelino, que jugaba como local, abrió el marcador temprano con un gol del ghanés Joseph Paintsil en el minuto 9, asistido por el uruguayo Gastón Brugman. Apenas cuatro minutos después, el serbio Dejan Joveljić amplió la ventaja para el Galaxy con un gol en el minuto 13. Por parte de los visitantes, Sean Nealis descontó para el Red Bulls en el minuto 28, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

Este título representa la resurrección del Galaxy, que completó una impresionante remontada en los playoffs, especialmente después de quedar fuera de la postemporada el año pasado. En esta ocasión, superaron la baja de su principal figura, el español Riqui Puig, quien sufrió una grave lesión de rodilla durante las semifinales, a pesar de haber jugado lesionado y haber asistido en el gol de la victoria en esa instancia. Paintsil y Joveljić celebraron sus goles levantando la camiseta con el número 10 de Puig, dedicándole el triunfo.

El Galaxy, que ha sido históricamente la franquicia más exitosa de la MLS, alcanzó su primer título desde 2014, cuando dominaban la liga con figuras de la talla de David Beckham, Robbie Keane y Landon Donovan. Desde esos días de gloria, el equipo estuvo lejos de alcanzar la final, a pesar de fichar grandes estrellas como Zlatan Ibrahimovic, Steven Gerrard y Javier ‘Chicharito’ Hernández. Con este trofeo, el Galaxy suma un nuevo campeonato a los obtenidos en 2002, 2005, 2011, 2012 y 2014, ampliando su ventaja sobre el DC United, que ha ganado cuatro títulos en los 29 años de historia de la MLS.

Por su parte, el New York Red Bulls, que llegó a esta final como el séptimo sembrado de la Conferencia Este, sufrió su segunda derrota en una final de MLS, tras perder también en 2008 contra Columbus Crew en el mismo escenario. El equipo neoyorquino estuvo condicionado por la baja de última hora de su defensor colombiano Andrés Reyes, quien no pudo estar en el once inicial por un problema durante el calentamiento. La defensa del Red Bulls no logró adaptarse a este contratiempo, lo que permitió al Galaxy aprovechar sus oportunidades de manera efectiva.

Los Angeles Galaxy obtuvo un nuevo título de MLS. (Foto: AFP)

La final comenzó con una sorpresa en la alineación del Galaxy, que reemplazó a Puig con Gastón Brugman en el mediocampo. El uruguayo, en su primer gran aporte, hizo una increíble asistencia a Paintsil, quien anotó el primer gol del partido. La zaga del Red Bulls, sin Reyes, no pudo defender bien en los primeros minutos, y Joveljić amplió la ventaja para el Galaxy en el minuto 13, tras una jugada en la que avanzó sin oposición hasta el área rival.

A pesar de los primeros goles, el Red Bulls no se rindió. La reacción de los visitantes llegó a través de su juego aéreo, con Emil Forsberg enviando un córner que, tras varios rebotes, terminó en los pies de Sean Nealis. El defensor controló el balón con el pecho y disparó al gol, anotando el único tanto de los neoyorquinos en el minuto 28, lo que les dio algo de esperanza.

En la segunda mitad, los visitantes tomaron el control del balón, pero el Galaxy estuvo cerca de ampliar la ventaja en varias ocasiones, aprovechando los espacios dejados por el Red Bulls en la retaguardia. En una de las jugadas más destacadas del segundo tiempo, Forsberg estuvo cerca de empatar el partido, pero su disparo al palo en el minuto 72 selló las esperanzas de los neoyorquinos. A pesar de la mejora en su juego, el Red Bulls no pudo revertir el marcador y terminó perdiendo la final por segunda vez en su historia.

Con este resultado, Los Angeles Galaxy celebró ante 26,812 espectadores en las gradas del Dignity Health Sports Park de Carson, California. Este triunfo fue un gran festejo para el equipo, que se coronó campeón de la MLS después de una década sin títulos, devolviendo al club a la cima del fútbol norteamericano.





SOBRE EL AUTOR Andrés Manrique Periodista deportivo egresado de ISIL y Máster en Gestión Deportiva en Johan Cruyff Institute. Cuento con 9 años de experiencia en medios digitales.