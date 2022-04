Va por buen camino y mejorando su salud. El actual seleccionador de los Países Bajos, el neerlandés Louis van Gaal, ha confirmado que el tratamiento llevado a cabo para combatir su cáncer de próstata ha funcionado satisfactoriamente.

El extécnico del FC Barcelona, Ajax, Bayern y Manchester United, entre otros, informó a principios de este mes en una entrevista en una televisión de su país que sufría esta enfermedad, y días después ha asegurado que ha recibido buenas noticias.

“He pasado por todo. Me sometí a 25 sesiones de radioterapia y luego tuve que esperar cinco o seis meses para ver si había hecho su trabajo. Lo hizo”, celebró Van Gaal, de 70 años, a la agencia de noticias neerlandesa ANP.

El veterano técnico dirigirá a su país en el próximo Mundial de Qatar de finales de este año y posteriormente dejará el cargo para ser relevado por Ronald Koeman. La ‘Orange’ se enfrenta en la fase de grupos a Senegal, Ecuador y la anfitriona, Qatar.

Van Gaal, hasta la fecha, no quería que sepan que sufría de la complicada enfermedad. Por ello, entraba al hospital donde se ha tratado el cáncer por una puerta trasera: “Por supuesto que se lo he dicho a mis amigos y familiares, pero mi entorno lo ha mantenido en silencio y eso ha sido hermoso”.

“No le dices eso a la gente con la que trabajas porque eso les influye, así que pensé que no deberían saberlo”, indicó Van Gaal. “Ellos me veían las mejillas coloradas y pensaban “qué tipo tan sano”, pero no es el caso”, añadió.

Koeman continuará su trabajo

Koeman, que estaba libre desde que fue destituido del conjunto catalán, ha firmado un contrato por los próximos cuatro años, hasta la Copa del Mundo del 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, en lo que será su segunda etapa al frente de los Países Bajos, combinado al que dirigió entre febrero de 2018 y agosto de 2020, y que dejó para dirigir al Barça.

En ese periodo, la selección neerlandesa recuperó el buen juego y se clasificó para la Eurocopa 2020, después de su ausencia en la edición anterior y en el Mundial de 2018.





