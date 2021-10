“Una locura” y una idea “que no piensa en el bien del fútbol”, así califica el exfutbolista portugués Luis Figo la propuesta de la FIFA disputar un Mundial cada dos años, en una entrevista, en la que reafirmó su rechazo al proyecto de la Superliga Europea, que a su juicio “no aporta nada” al fútbol. Además, no descartó volver a postular a la presidencia del máximo ente rector del balompié mundial.

Figo, exjugador del Sporting de Lisboa, Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán, llegó a postularse como candidato a presidir la FIFA en 2015, un momento que consideró adecuado para mostrar “la mafia” que había en el máximo organismo mundial, que poco después vivió la dimisión de su presidente, el suizo Joseph Blatter. El luso no descartó volverlo a intentar “si surge la oportunidad y es el momento”.

“No lo sé, porque no hago planes a largo plazo. Surgió la oportunidad en ese momento y creí que era el momento exacto para levantar toda la mafia que había en la organización. Al final, el tiempo me dio la razón. Si en un futuro próximo surge otra oportunidad y creo que es el momento, ¿por qué no?”, dijo a EFE el exfutbolista.

Mantiene su crítica a la Superliga

“Sigo pensando que es una competición que no aporta nada, únicamente a 10 ó 15 equipos, y que en términos de solidaridad con los demás campeonatos domésticos, femeninos, competiciones de jóvenes, destruiría mucho de lo creado en los últimos 75 años. Sigo pensando que tenemos la mejor competición de clubes, que es la ‘Champions’ y no veo el por qué de una competición como la Superliga elitista y solo para 15 equipos”, señaló Luis Figo.

El exselecciondo portugués no perdió oportunidad para mostrarse en desacuerdo con la propuesta de la FIFA de realizar la Copa del Mundo cada dos años. Para Figo es “ridículo” el solo pensar en esa posibilidad teniendo en cuenta el calendario.

“Me parece que es una locura y de gente que no piensa en el bien del fútbol. No tiene sentido hacer un Mundial cada dos años. En el calendario que tenemos, un Mundial cada dos años, un Europeo cada dos años, la fase de clasificaciones… Para mí es ridículo plantear una competición así en un espacio tan corto de tiempo”, afirmó.

