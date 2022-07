Nacional es uno de los equipos que viene atravesando un buen momento tanto en el plano local como internacional. Y es que el ‘Fortín’ marcha como líder en su grupo de la Primera División de Uruguay y recientemente consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, las buenas noticias no terminan de llegar a la institución, ya que en la mañana de este lunes se empezó a rumorear sobre un posible regreso de Luis Suárez, quien se encuentra sin equipo tras su salida del Atlético de Madrid.

Así lo hizo saber el presidente del club tricolor, José Fuentes, quien reveló que aún no existe ninguna negociación en concreto, pero que están en conversaciones con el delantero de 35 años.

“Negociación no hay. Hay un intercambio de mensajes donde yo claramente le muestro todo lo que significaría que él vuelva a su casa, donde tiene una cancha con su nombre, donde la hinchada lo quiere, donde hay un equipo que lo podría cuidar estos tres meses para que llegue en forma al Mundial”, mencionó el mandamás de Nacional.

Eso sí, Fuentes agregó que recibió una “respuesta muy cordial” por parte del ariete. “Si vuelve a Nacional, va a volver a su casa, va a volver a donde nació, a donde empezó su excelente carrera internacional. Pero ya te digo, esto es por ahora una aspiración nuestra, pero el tango se baila entre dos”, apuntó.

Sobre las últimas declaraciones de Suárez

Como bien sabemos, días atrás, en una entrevista para ESPN, Suárez se refirió al interés que tuvo River Plate por contratarlo y destacó que se ilusionó con esa posibilidad. Asimismo, agregó que le llamó la atención que el ‘Fortín’ no se interesará por contratarlo en el momento que él le abrió la puerta a un posible retorno a Sudamérica.

“Eso capaz que uno, como hincha del club, que salió de ahí, se siente un poco dolido, pero no es nada de que ahora me vengan a llamar o me vengan a ofrecer porque ahora no está esa posibilidad”, señaló el presidente de Nacional. No obstante, añadió que la declaración del delantero le abrió “una gran oportunidad” para intentar su fichaje.





