Para un jugador, hablar sobre su pasado o presente en el fútbol es necesario porque refleja un balance de la carrera profesional. Luis Suárez habló sobre cómo fue su paso por Barcelona haciendo un balance desde su llegada hasta la forma de cómo salió. Otro tema que no dudó en tocar fue la lesión de Ronald Araujo, su compañero en la Selección de Uruguay, quien sería baja para los ‘charrúas’ en el Qatar 2022.

En entrevista con Marca, comentó sobre cómo fue su llegada y se puntuó a sí mismo: “Un 12, por las expectativas con las que llegué, que no eran tantas al estar Leo y Neymar. Se decía que tres gallos en un gallinero no podrían convivir y demostramos que pudimos rendir, con el rol de cada uno, pero llevando a ese Barça al ser el mejor de la historia esos años”, mencionó.

“Estoy orgulloso de la carrera que hice. Fui cumpliendo con las expectativas. Al final de esa etapa, uno, obviamente, bajó el nivel pero aún así tuve la tranquilidad de superar siempre los 25 goles por temporada”, agregó en la entrevista para el diario español.

En el caso de su salida, mencionó que no guarda rencor alguno hacia Ronald Koeman, director técnico que dijo no tenerlo en sus planes: “El tiempo pasa, y sí, por educación y respeto, le saludaría. Si me cruzara con él, yo espero que Ronald tuviera la grandeza, que tuvo como jugador en el club, de decirme la verdad a la cara de por qué me fui, y que no me fui por motivos futbolísticos o técnicos”, mencionó.





Las palabras para Ronald Araujo

En apoyo a su compatriota, Luis Suárez habló sobre lo sucedido con el jugador de Barcelona y respaldó también la decisión de operarse sin importar si puede llegar o no al Mundial Qatar 2022. A su vez, dejó claro que debe priorizar su salud antes del deseo por seguir jugando.

“Es un golpe duro. Es un jugador que marca tendencia en el grupo y en la defensa por su personalidad y versatilidad. Estaba en un gran nivel. Pero sabemos cómo suplirle, aunque le vamos a apoyar para que se recupere”, arranca el punta, que no esconde que “ojalá pueda llegar al Mundial. Sería un alivio, pero debe tener tranquilidad y no apurarse porque puede ser contraproducente. No le puede traicionar el entusiasmo por jugar el Mundial”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR