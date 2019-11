A dónde fue dejó huella. Mario Balotelli es uno de esos futbolistas que siempre será recordado en cualquiera de los equipos por los que pasó. Claro, en algunos por situaciones extradeportivas, mientras que en otros por lo que hizo en el campo. Aunque si hay un equipo en el que brilló tanto dentro como fuera ese es el Manchester City, tal vez, el cuadro donde alcanzó su mejor nivel, pese a que no fue el jugador más aplicado de la plantilla.

Así lo ha dado a conocer su excompañero de equipo Micah Richards, quien reveló que Balotelli era quien más dinero dejaba en multas por tardanza. El exjugador sancristobaleño explicó cómo funcionaba el antiguo sistema de castigos que se aplicaban en el Manchester City para los que llegaban tarde a los entrenamientos.

“Solíamos dar todo nuestro dinero a organizaciones benéficas y para Navidad ya teníamos 100.000 libras o 50.000, todo porque Balotelli llegaba tarde”, contó Richards.

Micah Richards junto a Balotelli en la celebración del título de la Premier League en el 2012.

El exdefensor central era uno de los veteranos de aquel City y también contó que era nada menos que Vincent Kompany quien se encargaba de llevar el registro de las tardanzas.

“Siempre hacía un seguimiento de las multas y, como yo era una especie de vicecapitán, uno de los líderes en el vestuario, me pedía que me encargara”, cuenta. “Pero yo no iba a decirle al entrenador '¡Oh!, no sé qué jugador ha llegado tarde hoy; ¡oh! no sé que jugador no ha metido su babero en la lavadora.... Así que solo te multaban si Vincent Kompany te atrapa. No soy un soplón”, explicó entre risas Richards, quien jugó en el Etihad Stadium entre el 2005 y 2015.

