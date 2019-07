Manchester City vs. West Ham: se miden en Nanjing por la Premier League Asia Trophy 2019

Manchester City vs. West Ham EN VIVO: se enfrentarán este miércoles ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream desde el Nanjing Olympic Sports Center por la Premier League Asia Trophy 2019. Este duelo, que será transmitido vía Bein Sports y SKY, está programado para que empiece a las 7:30 a.m. hora peruana y mexicana.

Ambos cuadros ingleses tendrán su primera prueba de pretemporada en la gira asiática con miras a una nueva temporada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Nanjing Olympic Sports Center.

Manchester City vs. West Ham: horarios en el mundo

México - 7:30 a.m.

Ecuador - 7:30 a.m.

Perú - 7:30 a.m.

Colombia - 7:30 a.m.

Venezuela: 8:30 a.m.

Bolivia - 8:30 a.m.

Chile - 8:30 a.m.

Paraguay - 8:30 a.m.

Argentina - 9:30 a.m.

Uruguay - 9:30 a.m.

España - 2:30 p.m.

La expedición del Manchester City para enfrentar al West Ham en tierras asiáticas despegó finalmente rumbo a China, después de que su vuelo sufriese retrasos en dos ocasiones por problemas administrativos de la agencia de viajes que contrataron.



El actual campeón de Inglaterra, que disputará la Premier League Asia Trophy esta semana, debía volar hacia Shanghai el pasado sábado, pero su vuelo sufrió un primer retraso de 24 horas por problemas administrativos de la agencia.

Manchester City viajó con una delegación compuesta por 27 jugadores, y a la espera de que se integre Phil Foden, luego de que represente a Inglaterra en el torneo de la UEFA Sub 21. El chileno Claudio Bravo, ya recuperado, también es parte del grupo.

"Estuve tranquilo porque sabía lo que significaba una lesión de este tipo. Me informé y leí mucho sobre la lesión, y lo que más requiere es tiempo y dedicación. La lesión quedó atrás, estoy muy feliz por haber tenido una buena recuperación y volver a mi condición normal", indicó el arquero.

Rodrigo Hernández, flamante fichaje del City, y Angeliño, que regresó a los 'Citizens' tras su paso por PSV Eindhoven también forman parte de la gira, que incluirá dos partidos más en tierras chinas y uno en Japón.

West Ham United, en el que milita el mexicano 'Chicharito' Hernández buscará, buscará dar la sorpresa. Los 'Hammers', que tienen en la dirección técnica a Manuel Pellegrini, vencieron 3-2 a Rheindorf Altach en su juego amistoso reciente.

"Esperamos poder jugar un buen partido el miércoles y continuar construyendo nuestro estilo de juego y todo lo que necesitamos para obtener lo mejor de este equipo", afirmó el defensor de West Ham, Pablo Zabaleta, en conferencia de prensa.



(Fuente: AFP)

