Coincidió con el holandés en el 2014 y apenas si soportó un año. Rafael Da Silva tudo duras palabras para su exentrenador Louis van Gaal, quien lo dirigió en el Manchester United. El brasileño afirmó que el neerlandés “es uno de los peores entrenadores que he conocido”.

A Rafael le avisaron por aquel 2014 que Van Gaal sería su entrenador y reveló que muchos de sus amigos le llamaron para advertirle que a Van Gaal “no le gustaban los brasileños”. Hasta afirmaron que 'lo primero que hará es sacarte"., aunque confiesa también que en su momento, no lo creyó.

“El primer día no me habló. En el segundo día me dijo que me podía ir. Ni siquiera había entrenado y ya me dijo eso. No me lo podía creer”, dijo el lateral en entrevista con ‘The Athletic’.

Sin embargo, el brasileño intentó hacer oídos sordos y demostrar su valía en el terreno de juego; “Intenté luchar por mi sitio. Estuve un año con él. Fue tan, tan difícil. Es una de las peores personas con las que he trabajado”.

Tampoco le importó el ámbito personal

“No le importaba como era la gente, solo quería pensar en sí mismo. ‘Soy así, me respetas y haces lo que quiero’. Así habla él. Los jugadores se cansan de esto. No es necesario que hable todo el tiempo”, puntualizó el jugador.

Finalmente, Rafael no soportó mucho y en el 2015 acabó dándose por vencido y aterrizó en el Olyimpique de Lyon en 2015 donde ha jugado hasta esta temporada, en la que ha fichado por el Estambul Başakşehir F. K.

TE PUEDE INTERESAR