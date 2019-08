No jales, no 'party': Manchester United no fichó y Paul Pogba se aleja del Real Madrid

Manchester United no cerró a última hora fichajes en el último día de mercado en la Premier League, no buscó un sustituto en el centro del campo ante una eventual salida de Paul Pogba al Real Madrid , y de momento, la 'opción Pogba' se aleja del proyecto de Zinedine Zidane.



La ventana de fichajes en Inglaterra se cerró este jueves mientras el mercado esperaba la contratación de Milinkovic Savic, el jugador del Lazio, que abriría así la puerta a Pogba, el gran deseo de Zidane en el Real Madrid para la temporada 2019/20.



La actualidad del club de Old Trafford se centró en la salida de Romelu Lukaku al Inter de Milán, mientras su entrenador, Ole Gunnar Solskjaer se felicitaba en las últimas horas por la llegada del defensa central internacional del Leicester, Harry Maguire, a cambio de 87 millones de euros.



El mercado inglés también se olvidó de Gareth Bale, que de momento no podrá volver a la Premier League. EFE



