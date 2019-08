¡Fin del 'culebrón'! Manchester United acepta oferta y ya hay acuerdo por una de sus figuras

En las próximas horas pasará exámenes médicos y el traspaso que tuvo a todo el mercado de fichajes pendiente por fin se concretará. Manchester United , al fin, cedió a las ofertas del nuevo club y se embolsará 65 millones de euros más variables. El jugador se unirá al equipo por el cual hizo fuera durante las últimas semanas, pese a que la Juventus estuvo cerca de llevárselo.

Según adelanta 'La Gazzeta dello Sport', Romelu Lukaku será nuevo jugador del Inter de Milán y se convertirá en el delantero titular de Antonio Conte, que se lleva al belga como reemplazo de Mauro Icardi.



Es más, según 'Sky', Lukaku podría viajar a Italia esta misma noche o mañana, para pasar el reconocimiento médico y poner el punto final a una larguísima negociación

Romelu Lukaku suena cada vez más fuerte en el Inter de Milán. (Foto: Getty) Romelu Lukaku. (Foto: Getty Images)

Romelu Lukaku, de hecho, ya no se entrenaba con los 'Diablos Rojos', informó el lunes el 'Daily Mail'. El delantero de 26 años decidió entrenarse por su cuenta en las instalaciones del Anderlecht, su ex conjunto.



Pero el United no quedaría desprotegido. En las últimas horas trascendió que, anticipándose a lo que podría ser la salida de su goleador, los 'Diablos Rojos' han fijado la mira en una de las sensaciones de la Premier League.



Se trata del delantero del Arsenal, Pierre Emerick Aubameyang, quien se encuentra con los Gunners en la pretemporada que vienen realizando en Estados Unidos. Según Express, el United estaría preparando una primera oferta cercana a los 70 millones de euros. Las próximas semanas son claves para definir su incorporación.

► Ni Coutinho ni Dembelé: el 'tapadito' que abarataría la vuelta de Neymar al Barcelona



► ¡No los quiere ver más! Zidane los deja fuera del viaje del Real Madrid y ya no ve la hora de su salida



► Héroes sin capa: ídolos del fútbol mundial que tienen una calle con su nombre [FOTOS]



► Con un pie fuera del Barcelona: revelan las importantes cifras del traspaso de Coutinho a la Premier League