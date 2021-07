Brasil no pudo ante Costa de Marfil y cierra con un empate su participación en la segunda jornada de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Cabe resaltar que ‘la canarinha’ estuvo con un jugador menos casi todo el encuentro por la expulsión de Douglas Luiz tras la revisión del VAR.

Tras debutar con una victoria ante Alemania, Brasil empató sin goles ante Costa de Marfil en el segundo partido de los Juegos Olímpicos de Tokio. Liderado por Jardine, la selección olímpica jugó parte del partido con un atleta menos, debido a la expulsión del volante defensivo Douglas Luiz.

Después de una primera parte muy complicada, Brasil evolucionó en la segunda parte y casi no pudo vencer al oponente, incluso con la desventaja numérica. Sin embargo, los dos equipos terminaron incluso empatados en la segunda ronda.

Los dos equipos comparten el primer lugar, pero Brasil lidera la balanza. Por no haber ganado, no garantiza la clasificación adelantada para los cuartos de final. El próximo oponente es Arabia Saudita el martes. Brasil alcanzó los cuatro puntos, el mismo número que los marfileños. Además de Alemania, Costa de Marfil y la selección brasileña, Arabia Saudita completa el grupo D de los Juegos Olímpicos.

La Seleção vuelve a las canchas el próximo miércoles para poner fin a su participación en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos. El enfrentamiento contra Arabia Saudí se produce el próximo miércoles, a las 5:00 am (hora de Brasilia).





Brasil vs Costa de Marfil: La Previa

No te pierdas HOY, Brasil vs. Costa de Marfil se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV | GRATIS por la Jornada 2 del Grupo D del fútbol masculino por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sigue el cotejo desde las 3:30 a.m. (hora peruana) con la transmisión STREAMING HD LIVE OFICIAL vía Marca Claro y Claro Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Motivado por el ‘hat-trick’ a Alemania, Richarlison buscará guiar a Brasil hacia una nueva victoria olímpica, cuando se enfrente a Costa de Marfil. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Nissan Stadium de Yokohama.

Los dirigidos por André Jardine integrarán el Grupo D, donde también se encuentran Alemania y Arabia Saudita. Sigue e MINUTO A MINUTO, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del encuentro que tendrá lugar en el Nissan Stadium de Yokohama.

Brasil vs. Costa de Marfil: horarios en el mundo

España: 10.30 a. m.

Colombia: 3.30 a. m.

Ecuador: 3.30 a. m.

México: 3.30 a. m.

Perú: 3.30 a. m.

Bolivia: 4.30 a. m.

Chile: 4.30 a. m.

Paraguay: 4.30 a. m.

Venezuela: 4.30 a. m.

Argentina: 5.30 a. m.

Brasil: 5.30 a. m.

Uruguay: 5.30 a. m.

El vigente campeón olímpico, que venció 4-2 a Alemania en su debut, ya sabe que arriba puede lastimar a cualquier con la estrella del Everton, quien anotó tres dianas ante los germanos. Sin embargo, el once de Andre Jardine deberá trabajar más en el mediocampo, a causa de la gran potencia de los futbolistas marfileños.

“Tengo un respeto absoluto por todos los equipos y hago una preparación total de cada partido cuidando todos los detalles”, aseguró el técnico brasileño en una rueda de prensa previo al duelo.

Costa de Marfil, por su lado, inició bien el certamen tras derrotar por 2-1 a Arabia y Saudita, con el tanto de la victoria que marcó Franck Kessié, centrocampista del Milan que llegó a reforzar la plantilla justo a Eric Bailly, zaguero del Manchester United.

Brasil vs. Costa de Marfil: probables alineaciones

Brasil: Santos, Alves, Carlos, Nino, Guilherme, Luiz, Guimaraes, Claudinho, Paulinho, Richarlison y Cunha. DT: Andre Jardine

Costa de Marfil: Tape, Singo, Bailly, Dabila, I. Diallo, A. Diallo, I. Doumbia, Kessie, Eboue, Gradel y Kouame. DT: Soualiho Haidara.





