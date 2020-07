Fue el gran responsable del salto de calidad que dio el fútbol chileno a nivel de selección, aunque tuvo que poner bastante manos dura a sus dirigidos. Así lo ha revelado el exjugador y seleccionado de la ‘Roja’ Mark González, quien contó algunos secretos del vestuario del cuadro chileno cuando Marcelo Bielsa estuvo al mando.

“Con Bielsa aprendí la parte táctica, el saber moverme, en qué momento acelerar y en qué momento no. Cuando perdíamos el vestuario era un velorio. Por la personalidad de Bielsa, no volaba una mosca. Teníamos miedo”, afirmó.

“Marcelo Bielsa cambio la mentalidad del fútbol chileno. Fue el creador de esta generación dorada. Era un equipo joven con muy poca experiencia y toda su metodología era todo nuevo para nosotros, su exigencia e intensidad, no estábamos acostumbrados a eso. Eso llevo a cambiar a el chip al jugador chileno en general, no solo a la Selección. Nuestro problema era mental y físico”, comentó en diálogo con Cultura del Gol.

El exReal Betis o Liverpool confirmó la anécdota del día que Bielsa se desnudó en el vestuario tras una derrota y se puso a dormir. “Solo él sabe por qué hace las cosas, nosotros no entendíamos”.

Malestar con Sampaoli

Me quedé con la espina de no estar en Brasil 2014 y la Copa América en Chile 2015. En ese tiempo estaba en Rusia, hablé con Sampaoli y me pidió que volviera a Chile. Fue mi peor error, me podría haber quedado afuera pero volví y no me convocó ni al Mundial ni a la Copa América. Confié en lo que me dijo”, confesó.

