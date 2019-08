"Dame uno y te traeré 13": Marcelo, el niño que gracias a su abuelo y un real triunfó en el fútbol [PERFIL] 

El lateral zurdo es uno de esos casos de niños surgidos de los barrios pobres de Brasil que finalmente trascienden gracias al fútbol; aunque como en todos esos casos, su lucha incansable tiene un 'ángel guardián'. El de Marcelo fue, y es hasta hoy, su abuelo, la persona que jamás dudó en que su nieto se convertiría en uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol brasileño y que llegó a uno de los clubes más importantes del mundo, Real Madrid , siendo casi un niño.

"Dame un real y yo te traeré los 13 que necesitamos"

Su abuelo Pedro Vieira da Silva Filho, o Don Pedro como lo conocían en el barrio de Catete de Río de Janeiro, apoyó desde siempre a Marcelo en su sueño de convertirse en futbolista profesional. Incluso cuando la madre del hoy jugador 'blanco' María Da Silva se enfadaba porque el chico prefería el balón a los libros. 'Don Pedro' siempre sacaba cara por él y aseguraba que algún día sería una estrella.



Pese a estar casi en edad de jubilarse, Don Pedro seguía trabajando y se desempeñaba como chofer de un banco y empleado en una oficina. Cualquier sacrificio valía la pena para ver a su nieto triunfar como futbolista.



Cuenta el propio Marcelo, que un día Don Pedro tuvo que decirle que no tenía los 13 reales que costaba el transporte hacia el entrenamiento justo en esa semana en la que se decidían quiénes serían los tres jugadores que seguirían su camino en el club y cuáles deberían dejarlo. El abuelo apenas tenía dos reales.



Marcelo, entonces, le dijo: "Dame una moneda de un real y yo te voy a traer los 13 que necesitamos". Don Pedro accedió, sin imaginar lo que el pequeño haría.



El futbolista ingresó a una tienda de su barrio, y metió la moneda en una máquina en la que había visto cómo muchos hombres perdían allí su dinero. El juego era fácil, elegías un país en una rueda en la que, al azar, la luz se detenía sobre alguna de ellas.



Tras pulsar la tecla que apuntaba a Croacia, Marcelo ganó 25 reales, con los que pudo llegar al entrenamiento que decidía su futuro. El zurdo fue elegido para el equipo y con las monedas que le sobraron se tomó un jugo y una hamburguesa junto a su abuelo.



Marcelo en los brazos de su abuelo, Don Pedro.

"Si no hubiese sido por mi abuelo, no hubiese jugado al fútbol. Él me hizo ser todo lo que soy. Él creyó en mí antes de que nadie creyera. Cuando quise dejar todo, a los 15 años, me llevó a seguir. Es mi ídolo. Le debo todo", contó alguna vez el jugador.



Cuando cobró su primer sueldo, de unos 100 reales, poco más de 25 euros, Marcelo le entregó el dinero a su abuelo: "Esto es a cuenta de todo lo que me diste. Voy a hacer una carrera en la que nunca te falte nada", le aseguró. Y así fue.



Tras una dura lucha contra un cáncer de médula ósea, Don Pedro falleció a los 78 años en un hospital de Río de Janeiro durante el Mundial de Brasil 2014, en las horas previas al partido de Brasil ante Alemania.



Marcelo lleva tatuado su nombre en su brazo, ese que besa después de cada victoria.

La "C": la primera celebración, para ella

De Río de Janeiro han surgido varios de los mejores futbolistas del mundo como Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Neymar o Philippe Coutinho. Pero Marcelo guarda con ellos algo más en común: nació, se crío y creció en el fútbol sala.



Y fue gracias al fútbol sala que conoció al gran amor de su vida, con quien lleva ya más de dos décadas y tienen dos hijos, Clarice Alves.



Clarice es hermana de Caio Alves, uno de los mejores amigos del lateral y capitán del equipo de fútbol sala en el que empezó a jugar Marcelo. El madridista hizo de todo para conquistar a la hermana menor de su amigo.



"Jugaba en Fluminense con Caio, él era el capitán. Y yo, como quería conquistar a su hermana, decía: ‘lo que tú quieras puedes hacer conmigo'". Incluso, un día con tal de pasar tiempo con Clarice, dejó que le tiñese de rubio. "Me dijo: "para el partido de ahora, ¿te puedo teñir tu pelo de rubio?’. Y yo dije: ‘uy, claro, claro, venga, dale'". Aunque todo esto le salió caro al brasileño.



El padre de Marcelo no estuvo muy de acuerdo con el cambio de look.



"Mi padre no me había dicho que iba al partido. Entonces, en medio del encuentro, jugando con el pelo rubio ridículo, mi papá me miraba diciendo como ‘te voy a…’. Me decía: ‘quítate eso del pelo’. Se enfadó, pero lo hice porque quería conquistar a Clarice".



Marcelo debutó en el equipo de fútbol profesional del Fluminense en el 2001, y en ese primer juego anotó un gol, mientras celebraba hizo una "C" con las manos en alusión a su novia Clarisse, con la cual contrajo matrimonio en 2008. Vieira jugó en el Fluminense hasta noviembre de 2006, año el que es fichado por el Real Madrid.

Clarice Alves y Marcelo.

De niño a leyenda del Real Madrid

El 14 de noviembre de 2006, y con apenas 18 años, se concretó su fichaje por el Real Madrid.​ El presidente del club por aquellos años, Ramón Calderón, lo llamó el "sustituto de Roberto Carlos". Y no se equivocó.



Eso sí, sus inicios fueron complicados en el Bernabéu, y cabe resaltar que hasta la fecha lo son, aunque el título de 'leyenda blanca' se lo ha ganado a pulso desde su debut, el 7 de enero de 2017, cuando entró como sustituto de Míchel Salgado en el partido ante el Deportivo de La Coruña, su actuación fue buena, sin embargo, sufrió una lesión en ese partido, que afectó su arranque en el Madrid.



Pero con el paso del tiempo empezó a sobresalir y a mostrar porque fue escogido a tan corta edad y por qué, desde el 2011, se convirtió en capitán de la 'Casa Blanca'.

Marcelo afronta su temporada número 14 en el Real Madrid.

Palmarés de Marcelo en el Real Madrid

Liga Santander : 2006-2007, 2007-2008, 2011-2012 y 2016-2017 (4 títulos)

Supercopa de España : 2008-2009, 2012-2013 y 2017-2018 (3 títulos)

Copa del Rey : 2010-2011, 2013-2014 (2 títulos)

Supercopa de Europa : 2014-2015, 2016-2017 y 2017-2018 (3 títulos)

Champions League : 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018 (4 títulos)



El sustituto de Roberto Carlos

No solo ha sabido reemplazar a uno de los jugadores emblema en el Bernabéu, sino también en la selección brasileña , Roberto Carlos. De hecho, ambos compartieron vestuario durante la segunda mitad de la temporada 2006-07. Marcelo debutó en la 'Canarinha' el 5 de septiembre del 2006 y tal como ocurrió con el 'Flu', lo hizo con gol: marcó el primer tanto del duelo que terminó con victoria de Brasil (2-0) ante Gales.



Aunque con su selección, y pese a que ya empezaba a destacarse en el Real Madrid, vivió su primer 'trago amargo' en el 2010, cuando fue incluido en la lista preliminar de Brasil de cara al Mundial de Sudáfrica, pero finalmente no se metió en la lista definitiva.



En el 2014 llegó su revancha. Ya más consolidado y rodado, fue convocado y titular indiscutible en Brasil, que fue organizador de aquella Copa del Mundo. Sin embargo, el 7-1 que le propinó Alemania en semifinales fue un duro golpe que, lamentablemente, llegó solo horas después del fallecimiento de su abuelo.



Para el 2018, Marcelo fue titular nuevamente en la 'Canarinha' que llegó hasta cuartos de final tras caer frente a Bélgica. Mientras que para la Copa América 2019, que organizó y ganó Brasil, el lateral no fue convocado, en gran parte, tras una mala campaña con el Real Madrid, en la que arrastró varias lesiones.



Aun así, y si bien la 'selecao' aún es un asunto pendiente para él, su importancia ha sido tal que ha llegado a ser incluido por los hinchas y críticos brasileños entre los mejores y más grandes laterales zurdos que defendieron la 'verdeamarela'.

La selección aún es una cuenta pendiente en la exitosa carrera del zurdo.

Participaciones con la Selección de Brasil:

Mundial Sub 17 2005: subcampeón

Mundial Sub 20 2007: octavos de final

Copa Confederaciones 2013: campeón

​Copa del Mundo 2014: cuarto puesto

Copa del Mundo 2018: cuartos de final



Distinciones individuales:

Equipo del año del Brasileirao : 2006

Nominado al FIFA/FIFPro World XI : 2010, 2011, 2013, 2014

Equipo del año UEFA : 2011, 2017, 2018

XI Mundial FIFA/FIFPr o: 2012, 2015, 2016, 2017, 2018

Equipo de las Estrellas de la Copa del Mundo : 2014, 2018

XI Ideal de LaLiga : 2016

Equipo del Año de la ESM : 2016, 2017

Equipo Ideal de la Liga de Campeones : 2016, 2017, 2018

Equipo del Año de la IFFHS : 2017, 2018

Premio UEFA – Defensa del año (3º) : 2018



