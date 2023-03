Para el fútbol de Bolivia, hay un jugador inacabable y con grandes logros como Marcelo Martins quien cumplió 100 partidos con su Selección ante Arabia Saudita y anotó uno de los goles del triunfo en el duelo amistoso internacional. Perfilado como uno de los mejores delanteros de Sudamérica, fichó recientemente por Independiente del Valle de Ecuador y jugará la Copa Libertadores. Su último club fue Cerro Porteño de Paraguay donde rescindió contrato.

Enfocado en lo que se viene con ‘La Verde’, sigue vigente con 35 de edad y preparado para una nueva temporada. El delantero dio sus impresiones de lo que significa jugar 100 partidos y estar, solo a dos, del récord ostentado por Ronald Raldes para convertirse en el de más apariciones.

“Era un sueño, tuve que jugar cuatro Eliminatorias para poder conquistarlo y lo estaba buscando desde la primera. Quería ser el goleador histórico de la selección, se me dio contra la selección de Paraguay, y hoy me siento muy feliz por ser referente dentro de la selección, de llevar la bandera de mi país bien representada, porque no es fácil hacer lo que uno hace para la selección y tener ese número de goles”, expresó.





El sueño de jugar un Mundial

Marcelo Martins es el capitán de la Selección de Bolivia y estará presente en las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. Uno de los principales objetivos es lograr la clasificación e insertar a su país en un evento que no participa desde 1994.

“Algún día lo voy a cumplir, seguro, no tengo dudas de eso, voy por mi quinta eliminatoria y quiero ir al mundial, no sé cómo voy a ir, como jugador, como técnico, como dirigente, como presidente, no sé, pero yo estoy seguro de que voy a ir al mundial con mi selección”, mencionó con miras a lo que se viene en los próximos meses con su país.

“Estas eliminatorias la vamos a jugar diferente, hay muchas cosas que se vienen, un proceso rápido, dinámico y yo creo que efectivo. Tenemos la altura también, que juega a nuestro favor, y vamos a intentar ser intensos, mostrar la identidad que queremos mostrar, tanto en La Paz como afuera”, agregó el futbolista histórico de los dirigidos por Gustavo Costas.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.